Ber om 12 års fengsel i Bjugn-drapet

Aktor, statsadvokat Kaia Strandjord starter i ettermiddag sin prosedyre i drapssaken i Fosen tingrett.

Strandjord opplyser til NRK at hun kommer til å be om 12 års fengsel for den 38 år gamle tiltalte fra Bjugn.

Under prosedyrene sa tiltaltes forsvare, Jon Reidar Aae, at hans klient fortsatt nekter skyld i drapet. Tiltalte skal bedømmes ut fra hvordan han oppfattet situasjonen der og da, mener Aae.

Han ba om frifinnelse eller at hans klient blir behandlet på mildeste måte.

Den tiltalte har hele tiden nektet straffskyld for drap, men har innrømt å ha slått hardt til kameraten slik at han falt i gulvet.

Bistandsadvokaten til avdødes foreldre, Halvor Hjelm-Hansen opplyser til NRK at han kommer til å be om oppreisningserstatning på 250.000 kroner til hver av de to etterlatte.

Trakk fram at tiltalte har endret forklaring

Aktor Kaia Strandjord viste i prosedyren sin til flere av utsagnene fra tiltalte om hva som skjedde i leiligheten natt til 10. oktober i fjor.

Da tiltalte snakket med AMK på telefonen, sa han at «jeg tok forsvarsgrep og la ham (avdøde, red.anm.) ned». Til en lege på stedet sa tiltalte at han «kneet» kameraten, altså la press på halsen hans med kneet sitt.

Senere har tiltalte endret forklaringer på hvor i leiligheten, og hvordan, de to var plassert under hendelsen. Dette har betydning både for hvordan avdøde kan ha blitt skadet og hvordan han lå på gulvet da ambulansefolkene kom.

Den tiltalte har forklart at han handlet i nødverge. Aktor mener obduksjonsrapporten og vitnemålene fra de sakkyndig oppnevnte, underbygger at tiltalte kvalte kameraten ved å presse hardt mot halsen hans. Aktor avviser også nødverge.

– Det var fullt mulig for tiltalte å komme seg ut av leiligheten da kameraten trakk kniven mot ham, i stedet for å gå til motangrep, sa aktor.

Aktor finner verken formildende eller skjerpende omstendigheter og ber om 12 år fengsel.

Sakkyndige vitnet i retten

De rettsmedisinsk sakkyndige som er oppnevnt av retten, mener mannen i 30-årene ble kvalt. Avdøde hadde punktblødninger, noe som oppstår som følge av kvelning og før personen er død.

Avdelingssjef for Patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs Hospital, Harald Aarset og overlege i patologi Øystein Størkersen, la fram den endelige obduksjonsrapporten i Fosen tingrett onsdag.

Det er funnet brudd i skjoldbruskkjertelen hos den avdøde. Dette kan ikke oppstå etter et slag, slik tiltalte har forklart, mener patologene. Derimot kan skadene oppstå ved at man legger sterkt press på halsen i minst 15 sekunder.

Dette kan føre til såkalt «reflekshjertestans». Da kan det gå bare 4–5 minutter før personen er hjernedød.

Tiltalte har forklart at han i nødverge slo kraftig mot halsen til tiltalte, slik at hodet hans traff en dør og han gikk i gulvet. Men det er ikke påvist brudd eller andre skader på hjerneskallen.