37 av de 54 Leopard 2-stridsvognene Norge har bestilt fra tyske Krauss-Maffei Wegmann, skal settes sammen hos Ritek i Levanger.

Avtalen ble signert i Oslo Militære Samfund tirsdag morgen.

– Planen er at Ritek ikke bare skal skru sammen de norske Leopard-vognene, men også bli et nordisk knutepunkt for vedlikehold, reparasjon og oppgradering av den nordiske Leopard-flåten.

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Bjørn Arild Gram gratulerer KNDS Deutschland (Krauss-Maffei Wegmann) og Ritek som tirsdag undertegnet en avtale som gjør at det for første gang vil bli produsert stridsvogner i Norge. Foto: Matheo Dolva / NRK

Viktig grep

Regjeringen vedtok i 2023 å kjøpe 54 nye stridsvogner av typen Leopard 2 A8 NOR.

Dette er, ifølge Forsvarsdepartementet, den mest moderne og digitaliserte stridsvognen som er laget, og et svært viktig grep for styrkingen av Forsvaret.

Ritek blir offisiell underleverandør for Leopard 2 stridsvogner. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Produksjonslinjen skal etter planen opprettholdes etter at de norske vognene er produsert, slik at Ritek kan fortsette å produsere vogner som skal eksporteres til andre land, sier Gram.

– Dette gir ringvirkninger, arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det styrker også vår beredskap fordi vi får verkstedkapasitet og kompetanse som gjør det mulig for oss å understøtte de nye stridsvognene som kommer til Norge og som er blant verdens beste.

Les også Vil ha lokal mat og egen strømforsyning for å være bedre rustet til krise og krig

– En stor dag

Avtalen skal bidra til å styrke Natos og Europas kapasitet til å øke produksjonen av stridsvogner i framtida.

Departementet viser til at Ritek ligger sentralt plassert nær viktige logistikk-knutepunkter midt i Norden.

Og at det er et område med tilgang til spesialisert arbeidskraft som bedriften trenger for å vokse.

– Det er en stor dag for Ritek. Vi er glade og stolte for å ha fått et så stort oppdrag, sier styreleder Edgar Fossheim.

Ritek ble stiftet i 2003 av tidligere ansatte ved Forsvarets tekniske verksted, og har oppdrag både for Forsvaret og sivile kunder.

De er nærmere 60 ansatte.

– Det er behov for økt tung verkstedskapasitet i Norden, noe avtalen kan tilrettelegge for. Kontrakten signert her i dag vil styrke både det industrielle samarbeidet mellom Norge og Tyskland, samtidig som det styrker Europas motstandskraft og forsyningssikkerhet, sier forsvarsministeren.