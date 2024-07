– Foreløpig obduksjonsrapport tilsier at dødsårsaken er at det har kommet luft inn i åresystemet og dermed blokkert blodtilførsel til hjernen.

Det sier fylkeslege i Trøndelag Jan Vaage til NRK.

– Avdøde mottok i første omgang behandling ved Sykehuset Levanger forut for overføring til Haukeland universitetssjukehus hvor hun senere døde.

Det sier politiadvokat Malin Borg i Trøndelag politidistrikt til VG.

Politiet ble varslet 13. mai. I etterkant av dødsfallet etterforska politiet i Trøndelag dødsfallet.

VG omtalte saka først.

Fikk luft i blodet

– Pasienten ble lagt inn med en akutt tilstand og får behandling, men blir plutselig og uventa dårlig. Man ser da at det er kommet luft inn i blodårene.

Vaage sier at pasienter kan få luft i blodet på grunn av skader, men at det også kan skje under behandling på sykehus.

– Foreløpig har vi ikke oversikt over hendelsesforløpet til å si med sikkerhet hvordan dette kan ha skjedd, legger fylkeslegen til.

Vaage sier at en sannsynlig årsak er at det har kommet luft inn gjennom et venekateter.

Kvinnen som er hjemmehørende i Trøndelag, og ble sendt til Haukeland for spesialbehandling for tilstanden som oppstod.

– Men livet stod dessverre ikke til å redde, sier fylkeslegen.

Helse Nord-Trøndelag skal komme med en rapport til Statsforvalteren innen 20. august.

Har vært tilsyn ved sykehuset

Dødsfallet er det tredje uventa dødsfallet på halvannet år som knyttes til sykehuset i Levanger.

I januar 2023 døde en gravid kvinne i 30-årene på sykehuset i Levanger. Her konkluderte Helsetilsynet med at kvinna fikk forsvarlig helsehjelp. Politiet henla saka kort tid etter.

Et år senere, i januar 2024, døde nok en person ved sykehuset. Tilsynssaka er avslutta og man konkluderer med at sykehuset ikke kan lastes for denne saka.