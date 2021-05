Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag blei det registrert 31 nye smittetilfelle. Det er det høgaste talet på éin dag sidan januar.

– Det er veldig høgt. Det er bekymringsfullt, seier kommunedirektør Morten Wolden til NRK.

Han held fram:

– Det var enkelte dagar tidleg i januar med litt fleire smitta enn vi har no, men då var smittetrykket på veg ned.

Høgt smittetrykk etter festing 17. mai

Kommunedirektøren i Trondheim meiner vi no ser konsekvensane av at folk samla seg og feira 17. mai tidlegare denne veka.

– Folk har vore på byen, og folk har festa heime. Det har ført til smitte, seier Wolden.

Dei to-tre neste dagane vil vere avgjerande for kva grep kommunen tar med tanke på koronaforskrifta om smitteverntiltak.

BEKYMRA: Kommunedirektør Morten Wolden er bekymra over smittetrykket Trondheim opplever no. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Flest smitta i 20-åra

Heile 20 av dei smitta personane det siste døgnet er i 20-åra.

Aldersfordelinga ser slik ut:

10-åra: Tre personar

20-åra: 20 personar

30-åra: Fire personar

40-åra: To personar

50-åra: To personar

Det blei utført 1669 testar i går, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Det er i tillegg tatt 900 spyttestar og 117 dropin-testar.

Mange nærkontaktar

Smittesporarane har sett at nokre har svært mange nærkontaktar. Dette gjer at smitten kan spreie seg raskt og at mange blir sett i karantene.

Ein del smittetilfelle med kjende nærkontaktar er knytt til smitteutbrot ved utestaden Fire Fine. To er til eit utbrotet ved Bar og Bingo og to til utbrotet i eit kyrkjemiljø.

Resten er nærkontaktar til små klynger.

– Vi ser jo at det også kjem smitte frå anna hald, og det er i stor grad knytt til festar 17. mai, seier Wolden.

Fryktar gjenopningsplanen står i fare

Regjeringa har lagt fram sin gjenopningsplan for landet – som held fram med trinn 2 i store deler av landet neste veke.

Frå 27. mai kan du drikke øl heilt fram til midnatt – utan å måtte bestille mat.

Men store regionale forskjellar gjer det vanskeleg.

– Deler av denne planen står i fare for oss no. Mellom anna skjenking fram til midnatt, seier kommunedirektøren.

Dette vil dei ta ei endeleg avgjerd på under formannskapsmøtet onsdag – dagen før regjeringa skal iverksette sin plan.

Wolden synest det er fint at regjeringa kjem med ein gjenopningsplan, og at det er rom for lokale tiltak.

– Det er jo synd at vi har så stort smittetrykk akkurat no.

– Dropp festane

Kommuneoverlege Tove Røsstad ba folk om å møtast ute i pinsehelga, og sa at festing i helga kan bli eit stort problem.

– Dropp festane denne helga, sa kommuneoverlegen til NRK fredag.

Ho er bekymra for konsekvensane om folk ikkje høyrer på råda.

– Faren er at ein får eit såpass stort utbrot at ein ikkje klarer å smittespore ordentleg lenger. Det blir litt som i desember, og vi risikerer at mange blir såpass sjuke at dei kanskje blir innlagde på sjukehus.

Wolden kjem også med ei klar oppfordring til innbyggjarane i byen:

– Følg smittevernreglane! Ein bør ikkje ta ein fest denne helga. Denne helga er det kjempeviktig at ein held seg i ro.