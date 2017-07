20.000 bier rømte til boligstrøk i Steinkjer

Kirsti Williamsen er beboer i et boligstrøk på Mære i Steinkjer. Hun satt ute og drakk kaffe da hun oppdaget en stor sky som hørtes ut som en motordur som kom inn mot hagen.

– Det var litt spesielt, men vi tenkte ikke mer over det før vi så at de plutselig samlet seg sammen i furua i hagen vår. Da måtte vi ringe politiet, sier Williamsen.

Kirsti Williamsen ringte politiet da hun fikk besøk av en diger bisverm mandag ettermiddag. Foto: Bjørn Solli / NRK

Klumpen med bier vokste seg større og større, og politiet fryktet at de kunne bli til sjenanse for beboerne.

– Det er klart at hvis biene etablerer seg, så kan det bli det. Derfor har vi tilkalt en birøkter som skal ordne opp i det, sa operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt, Lars Letnes, til NRK tidligere i dag.

20.000 bier

Birøkterne Marie og Bjørn Inge Vorum, måtte rykke ut til svermen som hadde tatt bolig i furua på Mære.

– Jeg er usikker på om det er våre bier, det er jo flere birøktere på Sparbu, så vi vet ikke, sier Marie Vorum, til NRK.

Birøkter, Marie Vorum, måtte rykke ut og hente hjem biene som hadde rømt fra kassa si. Foto: Bjørn Solli / NRK

Hun forteller at de nå er i gang med å fange de 20.000 biene som har samlet seg i treet. Men hvordan fanger man egentlig 20.000 bier?

– Det enkleste er hvis de henger på ei grein. Her har vi klipt av greina med hekkesaks slik at den ramla opp i ei kasse vi har med oss her, sier hun.

Dronninga bestemmer

Nå gjenstår det å se om dronninga har blitt med på lasset, for hvis dronninga fortsatt er i treet, har de kommet like langt.

– Det som har skjedd her er at dronninga har funnet ut at hun ikke er fornøyd med tilværelsen i kassen sin hjemme, og da har hun tatt med seg en gjeng og dratt, forteller Vorum.

Hun forteller at dronninga har en egen lukt som de andre biene kjenner godt. Biene pleier å stå i åpninga av kuben og vifte med vingene slik at de sender lukta av dronninga videre til de andre biene. Slik følger alle biene etter når dronninga først bestemmer seg for å dra.

Kom tilbake

Mandag ettermiddag opplyser Vorum til NRK at de har fått melding om at biene er tilbake i treet.

– Da betyr det nok at dronninga fortsatt ikke har dratt, forteller hun.

Men hun forsikrer om at en slik bisverm ikke er farlig for folk.

– Når en bisverm stikker av fyller de seg med honning slik at de kan ligge lenge uten mat. Og en bie som er fylt med honning er en glad og fornøyd bie, sier hun.