«Fra Overhalla meddeles, at der i begyndelsen av september i løpet av et par dage kom ca. 50 tilfælde under behandling; de skyldtes antagelig smitte under et idrætsstevne paa Ranemsletten, hvor der var samlet en masse ungdom Saavel fra Overhalla som omliggende distrikter. Efter stevnet holdtes dans i et overfyldt og støvet lokale, og det viste sig, at det omtrent udelukkende var deltagere i dansen, som blev syke i de nærmest efterfølgende dage.

Symptomerne var heftig laryngit, bronkit eller katarralsk pneumoni. Epidemien spredte sig saa over hele distriktet og fremkaldte stor forstyrrelse og skræk. Paa store gaarder kunde der gaa bare en enkelt oppe, oftest en gammel; og hvor sygdommen tok folk mandjevnt, maatte naboer efter evne hjælpe til at passe de syke og stelle kreaturene. Paa gamlehjemmet med henimot 30, delvis sengeliggende, pleiepatienter var omtrent hele betjeningen syk.

Alle dødelig endende tilfælde skyldtes lungebetændelse. For om mulig at begrænse epidemien blev alle fester og unødige sammenkomster forbudt, likesom ekstra renhold av butikker og andre steder, hvor folk samledes, blev indskjærpet. Hovedbehandlingen var tidligst mulig og tilstrækkelig langvarig sengeleie. At sygdommen ikke har været mere ondartet, end den var, kan muligens skyldes den omstændighet, at den almindelig gode ernæringstilstand i bygden ikke er blit forværret under krigstiden, iikesaa at her ikke findes noget tætbefolket arbeiderdistrikt, og at boligforholdene gjennemgaaende er rummelige og gode.»