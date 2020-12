Kobber er viktig for all transport av strøm. Norge har vært en svært viktig kobberprodusent. En elbil trenger tre ganger så mye kobber som en like stor, vanlig bil. Behovet øker, og verden trenger nye kobbergruver.

Olivin er et grønt mineral når du finner det i naturen. Et industrimineral som brukes i smelteverk, men også for å fjerne tungmetaller fra jord og vann, eller tildekke forurensede områder.

Fosfat brukes til gjødsel i landbruket. Stoffet er, ved siden av nitrogen og kalium, de viktigste næringsstoffene for verdens korn.

Grafitt er et mykt, grått mineral som bare består av grunnstoffet karbon. Blyet i blyanter er grafitt, blandet med leire for å justere hardheten. Viktig fordi stoffet kan produseres i ultratynne lag, som grafén.

Grafén leder elektrisitet og er det tynneste og sterkeste materialet som noensinne er laget.

Litium er det letteste metallet som finnes og brukes i keramiske produkter eller batterier. En liten elbil har et batteri som inneholder om lag fire kilo litium.

Titan er sterkere enn stål og mye lettere. Det brukes derfor i flyskrog. En Boing 787 Dreamliner inneholder 15 prosent titan. Titan brukes i implantat og proteser, det hvite titanoksidet brukes i softis, solkrem og tannkrem.

Kvarts er et nødvendig råstoff for solcellepaneler. I Norge produserer vi ultra ren kvarts i anlegg på Drag i Nordland.