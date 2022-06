– I Senterpartiet gikk vi til valg for å oppløse fylkene som ble slått sammen mot fylkestingenes vilje, sa Kari Mette Prestrud fra Senterpartiet under debatten i Stortinget.

Hun la seirende til:

Arbeiderpartiets Kari Mette Prestrud fra Akershus kalte dagen for en festdag, og hadde på seg bunad under debatten i Stortinget. Foto: Ragne B. Lysaker

– Og nå skal det skje.

Som sagt så gjort. Like etter kl. 15 i dag ble det bestemt at storfylkene Viken, Vestfold og Telemark i tillegg til Troms og Finnmark splittes opp igjen 1. januar 2024.

– Fylkene Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark gjenoppstår, sier Prestrud.

Men mens politikerne på kommunal-, fylkes- og nasjonalnivå krangler om det var rett å slå sammen fylkene eller ei, er det de ansatte som jobber på for å oppfylle de politiske vedtektene.

Vil ha stabilitet

– Nå ønsker vi oss forutsigbarhet.

Ønsket kommer fra Anders Nybø. Han er hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Finnmark, har vært tillitsvalgt i 10 år, og jobber i Utdanningsetaten hos Finnmark fylkeskommune.

Ved sammenslåingen av Troms og Finnmark var han bekymret for hvordan prosessen påvirket de ansatte i fylkeskommunen. Den gang var det stor usikkerhet rundt hvilken jobb de ulike ansatte gikk til etter fylkene ble slått sammen.

Anders Nybø har vært tillitsvalgt i 10 år. Under prosessene med å både slå sammen – og nå dele opp igjen storfylkene, har han sett at det sliter på de ansatte. Foto: Knut-Sverre Horn

Den 25. februar bestemte fylkestinget at Troms og Finnmark skal splittes igjen. Stemmetallet for delingen var 39, mens 18 stemte imot under et ekstraordinært fylkesting, hvor man samtidig ba om at splittelsen skjer innen 1. januar 2024.

Ønsket var at de nye fylkesgrensene skal være de samme som før fylkessammenslåingen.

Siden januar har de ansatte i fylkeskommunen jobbet med å splitte opp storfylket igjen.

– Klart at det er slitsomt for de ansatte. Man jobber for å slå sammen to organisasjoner, og så skal man jobbe for å dele de opp igjen, sier Nybø.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet lovte sine velgere å splitte opp fylkene og kommunene som ble sammenslått i 2020. I dag ble det formelt stemt igjennom i Stortinget. Foto: Lisbeth Skei / NRK

– Går tilbake i tid

Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier dette har vært en viktig sak for partiet.

– Dette er en viktig dag. Vi har lyttet til folk, og nå er fylkene mer tilpasset de lokale forholdene, sa han mandag når saken ble debattert.

Senterpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Ivar B. Prestbakmo kritiserer den forrige regjeringen, med Høyre i spissen, for å øke til sentralisering med regionreformen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Også hans kolleger i nord har jobbet hardt for å få reversert sammenslåingen, og har særlig pekt på nærhet til der beslutninger tas som viktig.

– Hvordan vi velger å organisere samfunnet, legger premisser for hvilken ønsket samfunnsutvikling man vil ha. Fra meg hjemme i Salangen er det 100 mil til Trondheim. Det er også 100 mil til Kirkenes i Finnmark, sa stortingsrepresentant fra Troms, Ivar B. Prestbakmo fra Senterpartiet, under debatten i Stortinget.

– Heldigvis er det ikke flertall i denne stortingsperioden for å sentralisere samfunnet, la han til avslutningsvis.

Mudassar Kapur i Høyre mener man nå går tilbake i tid når man stemmer for å reversere sammenslåingen. Foto: Torstein Boe / Torstein Boe

Høyre er ikke enig i å splitte opp fylkene igjen. Mudassar Kapur (H) kastet inn i debatten at Arbeiderpartiet er overstyrt av Senterpartiet og deres valgløfter.

– Nå skal det brukes hundrevis av millioner, kompetanse og ressurser på å ta Norge bakover. Nå skal det brukes tid og ressurser på å avvikle nødvendige reformer. Det er ikke et gjenkjennelig Arbeiderparti.

– Det er en pinlig utvikling, la Kapur til.

Må ha fokus på de ansatte

Under debatten på Stortinget var det stort fokus på hvor feil eller riktig det var å slå sammen kommuner og fylker i 2020. En stor del av debatten var også Høyres forslag om å fjerne hele fylkesnivået.

Runar Sjåstad (Ap) fra Finnmark ville heller nettopp fokusere på det hovedtillitsvalgt Anders Nybø er bekymret for – nemlig de ansatte som er direkte involvert i prosessene med å slå sammen og splitte opp igjen.

– Det har vært lite og ingenting om lojale ansatte som har stått på og gjort en god jobb. Uansett arbeidsvilkår, så har de fulgt opp lojalt de politiske vedtakene, sa Sjåstad.

Arbeiderpartiets Runar Sjåstad fra Finnmark roser de ansatte i fylkeskommunene som jobber på etter de politiske avgjørelsene. Foto: Knut Åserud

Finnmarkspolitikeren vil heller ha fokus på hva regionsreformen innebærer.

– Det har vært altfor lite fokus på hvordan vi skal rigge fylkeskommunene for at de skal levere høy kvalitet på de ansvarsområdene de har. Det har vært veldig lite om oppgavene, lite om kultur, næring, samferdsel, tannhelse og folkehelse.

Sjåstad mener det er fornuftig å fortsette et godt samarbeid på tvers av fylkesgrensene, selv om flere nå blir splittet opp igjen.

– Vi har tross alt mer som binder oss sammen og forener oss, enn som splitter oss.