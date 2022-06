Kommuneansatte går usikker fremtid i møte: – Mister nattesøvnen

– Jeg ble sint, frustrert, lei meg og hadde store problemer med å sove, sier Kamilla Erland Aarnes.

Hun jobber som rådgiver i staben til organisasjonsdirektør og forteller at det er demotiverende å få beskjed om at kommunen nå muligens må begynne på en ny prosess for å splitte Søgne og Songdalen fra Kristiansand.

– Vi har vært gjennom en pandemi og en kommunesammenslåing som har krevd mange ressurser, og vi skulle endelig begynne å bygge en kommune jeg har skikkelig tro på.

Aarnes mener det skaper en usikkerhet rundt hva som skjer med hennes jobb. Hun påpeker også at hun synes det er utrolig synd for innbyggerne i Kristiansand kommune som fortjener en robust og kompetent kommune.

Kommuneansatt Kamilla Erland Aarnes har hatt søvnløse netter etter hun fikk nyhetene om kommunereverseringen. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

– Som ansatt og innbygger i gamle Søgne kommune syns jeg rett og slett det er trist.

Demotiverende arbeid

Controller i staben til økonomidirektøren, Nina Hauge, er enig med Aarnes.

– Jeg reagerte med stor forskrekkelse og oppgitthet, jeg trodde rett og slett ikke at det var sant.

Hun sliter med å se for seg hvordan de skal få til reverseringen.

– Det er veldig demotiverende og skulle jobbe med å bygge ned noe man har jobbet med å bygge opp når man virkelig har tro på at dette er det beste for innbyggerne og samfunnet, sier Hauge.

Mette Skomedal Breland er ordfører Jan Oddvar Skisland sin sekretær. Hun sier at hun ble sjokkert og skuffet når Skisland fortalte hun nyhetene.

Ordføreren sin sekretær, Mette Skomedal Breland, frykter at saken krever mye tid og ressurser. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

– Jeg synes det blir veldig vanskelig og skulle bygge det ned igjen. Det tenker jeg er å gå feil vei. Vi burde se fremover for vår og innbyggerne sin del.

Hun sier at nyhetene førte til at hun tittet på om det var andre aktuelle jobber.

– Pust med magen

Gro-Anita Mykjåland er derimot glad for at regjeringen landet slik de gjorde. Hun er stortingsrepresentant for Senterpartiet.

– Jeg har forståelse for at dette kom overraskende for mange ansatte i Kristiansand kommune.

Hun anbefaler og håper at ansatte i kommunen beholder roen.

Gro-Anita Mykjåland er glad for at Senterpartiet har blitt hørt og får mulighet til å avholde en folkeavstemning i Søgne og Songdalen. Foto: Han Erik Weiby / NRK

– Jeg tror vi må puste med magen og vite at det skal kjøres gode prosesser og gode utredninger. Statsråden har også sagt han vil kjøre god dialog. Jeg er sikker på at dette ordner seg.

Hun sier at det er naturlig at staten tar en del av regningen som kommer med denne prosessen, siden de er bidragsytere.

Kommunedirektør i Kristiansand Camilla Dunsæd sier at det har vært mye fortvilelse på kontoret.

– Det kommer til å gå mye energi på å splitte opp det vi nå har bygget opp, og det kommer til å koste en del penger som jeg tenker kunne bli brukt på et annet vis.

Hun sier hun forstår følelsen av forskrekkelse og søvnmangel blant kommuneansatte, men understreker at det er viktig å holde motet oppe.

– Vi er her for innbyggerne, og de skal vi fortsette og jobbe for. Vi må ta det dag for dag.