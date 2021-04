Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Å forby fester funker ikke. Bak lukkede dører har en ikke kontroll om et smitteutbrudd skulle komme, sier Gaute Henriksen, visepresident for russen i Vadsø.

Røde, blå og svarte russebukser er et like sikkert vårtegn som lukten av nyklipt gress. I år er det intet unntak. I hvert fall ikke i Vadsø.

Arrangementer i innleide lokaler er avlyst. Gaute Henriksen, visepresident for russen i Vadsø, forteller at alle arrangementer skal holdes ute. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Russekullet i finnmarkskommunen skal nemlig testes for korona ukentlig, slik at de kan ha en tilnærmet normal russetid.

De som deltar på arrangementer må likevel fremvise papirer på negativ koronatest.

Russen blir også oppfordret til å ikke krysse kommunegrenser og ha færrest mulig nærkontakter.

– Vi skal forholde oss til nasjonale og lokale tiltak, sier Jenny Robertsen, russepresident i Vadsø.

Å masseteste russen vil bidra til en tryggere russetid for russen, deres nærmeste og helsevesenet, mener Jenny Robertsen, russepresident i Vadsø. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Lite smitte i kommunen

Russepresidenten trekker frem de lave smittetallene i kommunen som en av årsakene til den ukentlige hurtigtesten de skal innføre.

Hun frykter ikke at dette vil gå utover testkapasiteten i kommunen og får støtte av kommuneoverlegen.

– Vi har generelt lite smitte i samfunnet, vi har god testkapasitet og vi har hurtigtester på lager. For oss innebærer ikke dette mye ekstraarbeid og jeg tror det vil gå fint, sier Britt Larsen Mehmi.

Hun mener at massetestingen vil bidra til trygghet i samfunnet – ikke bare blant russekullet.

– Ukentlig testing gir befolkningen en bedre oversikt og kan forhindre skjult smitte i samfunnet, mener kommuneoverlegen.

Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø, mener massetestingen vil bidra til trygghet i samfunnet. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

FHI oppfordrer ikke til massetesting

Kommunen får derimot ikke støtte fra Folkehelseinstituttet.

– FHI vurderer at det er lite aktuelt med jevnlig testing av russ med hensyn til gjennomføring av russetiden, skriver Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), i en e-post til NRK.

Ifølge FHI er det en knapphet i hurtigtester frem til sommeren.

Jevnlig testing av ungdom med hurtigtester vil derfor brukes som et ledd i å holde skoler åpne, men ikke for russen spesielt, skriver Forland.

– I områder med lav smitte vil det sannsynligvis ikke være aktuelt med hurtigtester, da testene må prioriteres brukt der det er behov.

FHI vil komme med en detaljert anbefaling for russen når russetiden nærmer seg.

Frode Forland, fagdirektør for FHI, sier at de ikke kan si noe om anbefalingene knyttet til russetiden nå. Foto: Helsedirektoratet

Støtter massetesting

Etter onsdagens pressekonferanse, der Erna Solberg la frem gjenåpningsplanen, valgte hovedstyret til russen å innkalle til hastemøte.

Håpet er fortsatt å kunne avvikle en forsvarlig feiring i mai, men ingenting er avgjort.

Presidenten i russens hovedstyre synes massetesting høres ut som en god idé.

– Jeg håper virkelig det lar russen der oppe feire en så normal russetid som mulig. Dessverre har jeg ikke hørt om noen som tenker å gjøre det samme, sier Sivert August W. Leirbakk.

Sivert August W. Leirbakk er president i Russens Hovedstyre. Han støtter planene om massetesting av russen i Vadsø. Foto: Privat

Oslo-russen utsetter russetiden: – Ikke ønskelig

I Oslo har russen valgt å utsette russetiden. Ny startdato er satt til 17. mai og med slutt 18. juni.

Å utsette russetiden ønsker verken russen i Vadsø eller Hammerfest.

Hammerfest hadde et lokalt smitteutbrudd i høst, men har hatt lite smitte etter nyttår. I Vadsø har de ikke hatt noen smittetilfeller den siste måneden.

Russepresidenten i Hammerfest ønsker imidlertid ikke massetesting av russen i sin kommune.

– Som russ vil vi ikke ta andres ressurser. Vi må sprite hendene og holde avstand. Om det kommer smitte til byen vil vi stramme inn med tiltak, sier Therese Cornelia Sivertsen Næss.

Therese Cornelia Sivertsen Næss, russepresident i Hammerfest, mener at en bør se på andre tiltak enn massetesting.

– Viktig med normal ungdomstid

Sunniva Larsson Framnes er en av 35 russ i Vadsø i år. Hun setter på pris for test-tiltaket.

Larsson Framnes har astma og er selv snart fullvaksinert. Hun må likevel følge de samme retningslinjene som resten av russen.

– Hvis jeg får korona vil det gå hardt utover helsa.

– Jeg var bekymret i starten, men nå er det så lite smitte her at jeg ikke er like bekymret lengre, sier Larsson Framnes.

Larsson Framnes mener det er bra at russen tar ansvar og skal testes ukentlig. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Kommuneoverlegen i Vadsø synes det er viktig at russen får en så normal ungdomstid som mulig.

– Det er svært belastende for denne gruppen å stå i en pandemi. Om vi kan bidra til å gjøre denne tiden tryggere, så er det viktig å gjøre det, sier Britt Larsen Mehmi.

