Russepresident vil vaksinere russen: – Belønning etter alt det grusomme

– Russen har hatt det veldig kjipt. Vi har gått glipp av mye allerede. Derfor tenker jeg vi kanskje kunne få en «gave» eller en belønning etter alt det grusomme.

I kveld møter russen statsminister, utdanningsminister og helsedirektør om årets russefeiring.

Russen vil bruke mental helse og trivsel som argumenter for feiringen. I den forbindelse løfter Landaas opp ideen om at russen bør bli vaksinert før andre.

Til nå er det eldre, andre i risikosonen og helsepersonell som har stått øverst på prioriteringslisten. Landaas er enig i at det har vært en god prioritering å vaksinere eldre.

– Vi skal absolutt prioritere eldre. Men de fleste av de aller eldste er nå vaksinert, og mange av dem sitter relativt isolert fra før av. Ungdommene skal ha en ungdomstid, en tid vi aldri får tilbake. Vi går glipp av ting ungdom skal oppleve, sier hun til NRK.

Får støtte

Mange har vært bekymret for barn og unge under koronapandemien.

Mental Helse sier de opplever en «flodbølge» av henvendelser av unge som sliter.

Fagpersoner advarer om at ensomhet, utestenging fra kohorter, redusert tjenestetilbud og færre fritidsaktiviteter kan gi både fysiske og psykiske problemer på lang sikt.

– Det er veldig kjedelig å ikke ha noe å glede seg til, eller å kunne være sosiale med venner. Det er mange ungdommer som blir deprimert av denne situasjonen, sier hun og legger til:

– Det siste året har vært veldig krevende og tungt. Vi har gått glipp av veldig mye.

Landaas får støtte fra Gabriel Ramsli, som er russepresident ved Ålesund videregående.

Gabriel Ramsli, russepresident i Ålesund 2021. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

– Russetiden er jo ikke det aller viktigste. Så klart må helsepersonell og viktige grupper bli prioritert foran oss. Samtidig burde det ha blitt tilrettelagt slik at de som vil vaksinere seg for å ha en mest mulig trygg russetid, skal få mulighet til det, sier Ramsli.

Sara Landaas, Tobias Skjæggerud og Kasper Holgersen diskuterer russetiden og hvordan de skal forberede seg. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold Se direkte her når statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Guri Melby og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad møter russen 18.30.

Vil ikke omprioritere

Karianne Tøsse, barne- og ungdomslege på Akershus Universitetssykehus, sier hun forstår ungdoms vaksineønske.

Hun mener myndighetene bør vurdere å innlemme flere grupper på prioriteringslista, hvis antall tilgjengelige vaksiner skulle tillate det.

– Det er viktig å indre alvorlig sykdom og død. Det må stå på toppen av prioriteringslista, men hvis utrullingen av vaksinen skulle tillate at man også kan ta hensyn til den sosiale belastningen mange unge har kjent på, hadde det vært fint.

Men smitteverndirektør Geir Bukholm hos FHI ser det som lite trolig at det er vaksinedoser nok til å kunne vaksinere russen innen mai.

Selv med de mest optimistiske scenarioene, ser han ikke for seg å kunne tilby vaksiner til denne aldersgruppa før tidligst i juni.

– Det betyr at hvis vi skal gi vaksinedoser til russen, så må vi ta fra noen som har økt risiko for å bli alvorlig syke av denne sykdommen. Det er viktig å prioritere gruppene med høyest risiko, sier Bukholm til NRK.

Viktigere enn noensinne

I kveld får russepresidenter fra hele landet, deriblant Sara Landsaas, møte blant andre statsminister Erna Solberg og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Celine Ytternes, visepresident i Russens Hovedstyre 2021, sier at russetiden må planlegges godt, og at de må ta hensyn til reglene, – vaksine eller ei.

– Russen skjønner at det finnes større problemer i samfunnet som gjør at vi ikke får feiret. Samtidig er dette noe vi har gledet oss til lenge og et høydepunkt i ungdomstiden.

SPENT: Celine Ytternes er visepresident i Russens Hovedstyre 2021 og avgangselev ved Oslo by steinerskole. Foto: Privat

Mange unge er frustrerte og føler de ikke blir prioritert under pandemien.

Ytternes håper møtet med myndighetene skal gi dem anledning til å fortelle litt om hvordan de har det.

– Vi har lyst til å bli tatt på alvor, at de skal høre på argumentene våre. Vi vil få frem at vi er villige til å gjøre det som trengs for at vi kan få i alle fall en liten russefeiring. Det er bedre enn ingenting.

FHI gir håp

Onsdag slapp FHI en aldri så liten lysstråle inn i tunnelen til norsk ungdom.

– Vi har mål om å lette opp tiltakene dersom situasjonen ikke forverres. Vi vil anbefale at tiltakene for barn og unge lettes raskt. Vi er bekymret for konsekvensene, sa Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

Uttalelsen blir møtt med nøktern optimisme fra Russens Hovedstyre i Oslo-regionen.

– Det er lenge til russefeiringen og mye kan skje innen da. Men dette gir jo litt håp, sier visepresident i styret, Celine Ytternes til NRK.