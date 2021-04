Russen: – Viktigere enn noen gang at vi holder sammen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Årets russekull er tydelig på at de ønsker seg feiring, men er bekymret etter at statsminister Erna Solberg (H) la frem en svært forsiktig gjenåpningsplan for Norge onsdag denne uken.

Til NRK sier russen at det pågår intens møtevirksomhet for å forsøke å planlegge en forsvarlig russetid.

Nigisti Dawit Kuflu er medlem av russens Hovedstyre 2021. Foto: Privat

– Akkurat nå er det viktigere enn noen gang at russ over hele landet holder sammen og tar vare på hverandre. Det er viktigere enn noen gang at vi følger restriksjoner og råd vi har fått av regjeringen, sier Nigisti Kuflu, som er hovedstyremedlem i Russens hovedstyre i Stor-Oslo i år.

– Suger

Kuflu forteller at hovedstyret fortsatt jobber på spreng på å planlegge en forsvarlig russetid, som etter planen skal avvikles over hele landet fra 17. mai.

– Vi skal snakke med presidentene og finne ut av hva vi gjør videre for det er ikke en avgjørelse vi kan ta alene, sier Kuflu til NRK.

– Vi ber dere holde motet oppe. Vi skjønner at dette suger. Jeg er kjempeirritert, sier hun.

– Men vi jobber med det og vi vil ha en russetid like mye som alle andre. Hold på håpet og ta vare på hverandre.

Statsminister Solberg har tidligere vært tydelig overfor russen på at de også i år må forberede seg på å finne alternative måter å feire på.

Koronarussen

Under et møte med russepresidentene i februar sa statsministeren at hun ikke er sikker på at vanlig russefeiring med store arrangementer vil være mulig allerede i mai.

Hele russefeiringen i 2020 ble en stor skuffelse.

Feiringen kom først i gang i juni, og da kun i små grupper. Over hele landet måtte politiet gripe inn ved store samlinger av russ.