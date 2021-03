Utsetter russefeiringen i Oslo

Russens hovedstyre i Oslo har i helgen hatt møter for å planlegge den kommende feiringen, som etter planen skulle begynne i starten av mai.

Hovedstyre består av representanter fra 13 videregående skoler, og søndag bestemte de å flytte årets russetid, skriver VG.

Fikk anbefalinger

Flyttingen skjer etter anbefaling fra Oslo politidistrikt og statsministeren, sier Sivert August W. Leirbakk, president i russens hovedstyre i Oslo til avisen:

– Det er mange tradisjoner rundt 17. mai og russetiden, samtidig ser vi at en tidlig russetid ikke er anbefalt. Nå har vi fulgt rådene til myndighetene og utsatt.

Sivert August Wahlgren Leirbakk, er president i russens hovedstyre i Oslo. Foto: Privat

Til NRK sier Lierbakk at de er forberedt på å måtte utsette ytterligere.

– Kjipt å være russ under korona

– Vi planlegger for en alternativ russetid, men vi håper at tiltakene vil være mildere enn de var i fjor. Likevel ser vi på å lage alternative knuter og slikt. Dette gjorde russen for ett år siden, sier Leirbakk.

Til tross for råd fra myndighetene om å utsette, har russ i flere norske byer fortsatt planer om å feste i april og mai, skriver NTB.

– Det er kjipt å være russ under korona. Vi har et ønske om å feire russetiden så normalt som mulig. Men vi må bare ta det som kommer og se hva som skjer. Vi må følge restriksjonene som kommer vi som alle andre, sier Lierbakk.

Line Vold, avdelingsdirektør i FHI, sa i januar at det ikke er sannsynlig med landstreff i Kongeparken i Rogaland for russen i mai i år.

– Det gir risiko for blant annet massesmittehendelser. Smittefaren øker med antallet som samles, og det er lett å glemme smittevernregler og avstand når man drikker alkohol, sa hun i den forbindelse.