Uværet har nådd Nord-Norge – rammer mye av landsdelen

Det har gått et skred over riksvei 85 i Gullesfjord i Kvæfjord i Sør-Troms. Og det er fare for skred mot hus.

Oppdatert kl. 06.53: Ingen er tatt av skredet.

Det skal være ca. seks kilometer mellom huset og skredet over riksveien.

Det er sendt ut nødvarsel til ca. 26 registrerte beboere i Kvæfjord kommune.

– Oppfordret dem til å evakuere seg selv ut av området. Ikke mot Gullesfjord, men andre veien, i retning mot Sigerfjord. Vi har også varslet Kvæfjord kommunen med tanke på evakuering av området, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt.

– Vi har vært på stedet, og konkludert med at det er ingen som er tatt av skredet, sier Kileng.

Politi og redningsressurser er på stedet, og det har blitt sendt ut nødvarsel med informasjon til beboere og folk i området:

«Det har gått skred ved Våtvoll, og du kan befinne deg i et farlig område. Vurder å evakuer deg selv i retning Sigerfjord. Veg i sørlig retning mot Gullesfjordbotn er stengt av skred.»

– Det er et område med skredfare, og det har gått et skred der nå. Det meldes om store vannmengder som kommer ned fra fjellet, sier operasjonsleder Kileng.

Mannskap fra Sivilforsvaret og Norsk Folkehjelp er sendt til stedet.

30–40 meter langt

Ordfører i Kvæfjord, Birger Holand, sier til NRK at de har gjort boliger klar i Langvassbukta for å ta imot folk som må evakuere fra området.

Skredene skal ha gått noen kilometer fra Gullesfjord Camping, opplyser daglig leder Viggo Andreassen til NRK.

– Det skal være flere skred i området. Nå sier politiet at de venter på dagslys for å komme seg inn i området, sier han.

Foto: Jens Andre M.Birkeland

Andreassen forteller at det er veldig mye vind og regn i området.

– Det var litt kaos og armer og bein i morges. Politiet har etablert seg her på campingen, og de sier de har kontroll over situasjonen. Nå er det roligere. Sørpeskredet er 30–40 meter langt, sier Andresen.

Operasjonsleder Kileng opplyser samtidig at et hus i området har blitt oversvømt. De aktuelle beboerne har evakuert ut av huset. Det er cirka seks kilometer mellom skredområdet og huset.

Han opplyser at det er ganske dårlig flyvær i området.

STENGT: Entreprenør på stedet bistår med å stenge veien. Foto: Jens Andre M.Birkeland

Bru i Tromsø stengt

Sandnessundbrua mellom Tromsøya og Kvaløya er mandag morgen stengt på grunn av sterk vind.

Politiet melder det om trafikale utfordringer på stedet.

Det bor over 10 000 innbyggere på Kvaløya og mange bruker Sandnessundbrua til og fra jobb og skole.

Sandnessundbrua i Tromsø. Foto: Vegvesenet.no

Mange skoler i Troms er stengt mandag på grunn av uværet. Også mye av kollektivtrafikken er rammet.

– Vi varsler full til sterk storm, kan hende blir det også orkan, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Gunnar Noer til NRK.

Tjeldsundbrua, som forbinder Harstad- og Lofoten-området til fastlandet, er for øyeblikket stengt som følge av vinden.

Tjeldsundbrua er tidvis stengt.

Flere skoler stengt

I Vestvågøy, Flakstad og Moskenes i Lofoten er barnehager og skoler stengt.

På Vestvågøy er også helsestasjonen stengt. Med unntak av Gimsøy skole holder de andre skolene i Vågan kommune åpent.

Også i Troms er mange skoler stengt mandag.

Kansellerer alle flyvninger

– Det er kraftig vind, det er det ingen tvil om. Det er vind i en sydlig retning, så ganske gunstig for flyretningen. Dreier den noe mot vest, så blir det mer utfordrende.

Det sier lufthavnsjef i Tromsø, Ivar Helsing Schrøen.

Widerøe opplyser til NRK mandag morgen at det foreløpig ikke er forsvarlig å starte flytrafikken igjen nord for Trondheim.

Flygingene er kansellert frem til klokka 13 mandag.

Flyselskapet gjør en ny vurdering klokka 11.

– Vi hadde rundt 1500 passasjerer som har vært booket om før klokken 9 i dag. Nå blir det enda flere, siden vi fortsetter å kansellere. Alle berørte passasjerer vil få informasjon, sier Lina Lindegaard Carlsen, kommunikasjonsrådgiver i Widerøe.

Flyselskapet Widerøe besluttet søndag kveld å innstille samtlige av dere flyvninger nord for Trondheim frem til klokken ni mandag morgen.

– Vi vil ta en ny vurdering klokken 7 i morgen tidlig, og gjør løpende vurderinger, opplyser Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe til NRK.

Heller ikke SAS og Norwegian flyr normalt som følge av uværet.

– Vi har så langt kansellert flyginger som går tur-retur Tromsø, Evenes og Bodø. I tillegg kommer vi til å Oslo-Longyearbyen-flyet direkte til Longyearbyen. Dette går vanligvis via Tromsø, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund.

Hun opplyser at det er flyplassene Tromsø, Bodø og Evenes som er de mest krevende, og at problemene er ved landing og avgang.

– Passasjerer som skal nordover må være forberedt på at det blir forstyrrelser i trafikken i dag, dessverre. Det er såpass kraftige vinder at vi ikke kan ta noen sjanser, sier Sund, og forteller at de gjør løpende vurderinger gjennom dagen.

De som blir berørt vil få sine reiser ombooket umiddelbart.

Widerøe opplyste søndag kveld at flere hundre passasjerer er berørt som følge av innstillingene. Mandag morgen opplyser flyselskapet at de skal ha nytt møte rundt klokken 07.30, hvor ny vurdering vil bli tatt.

Uværet har samtidig ført til utfordringer for Havila Kystruten, som har kansellert enkelte avganger i Nord-Norge de neste dagene.

Ferjer innstilt

En rekke ferjestrekninger har innstilt sine ruter mandag.

Ferjesambandet mellom Stangnes og Sørrollnes på fylkesvei 848 i Sør-Troms er innstilt ut dagen.

Fergesambandene Bognes – Lødingen og Bognes – Skarberget i Nordland er innstilt inntil videre grunnet dårlig vær.

Sambandet mellom Lyngseidet og Olderdalen på fylkesvei 81 er også innstilt.

Europavei 6 over Saltfjellet i Nordland er stengt.

I Finnmark er flere ferge- og hurtigbåtavganger innstilt. Også flere veistrekninger er stengt:

