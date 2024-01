Meteorologisk institutt har høynet farevarselet på vind til oransje fra mandag morgen i store deler av Nord-Norge.

– Vi varsler full til sterk storm, kan hende blir det også orkan. Vi er på oransje nivå og ikke så veldig langt unna rødt nivå, sier statsmeteorolog Gunnar Noer om været mandag.

Natt til mandag skal vinden øke kraftig. Det er ventet vind med storm styrke først i Salten i Nordland, før vinden når Lofoten, Vesterålen og Troms.

– Full og kanskje sterk storm i Nord-Troms. Men antakelig blir vinden kraftigst på ettermiddagen i Vest-Finnmark. Det blir nok sterk storm langs kysten, kan hende også orkan, sier Noer.

Statsmeteorolog Gunnar Noer sier mandagen ikke er dagen for å dra ut på havet. Foto: Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om svært høy vannstand og kraftige vindkast i Troms og Finnmark fra natt til mandag.

– Oversvømmelser kan gi vannskader på infrastruktur og bygninger flere steder i strandsonen. Vind og bølger i kombinasjon med høy vannstand kan gi moderate skader på infrastruktur og bygninger i strandsonen, skriver meteorologene i farevarselet.

Høye bølger

Det er ventet vind på 32 m/s, men statsmeteorologen trekker også frem at det kan bli vindkast på 35–45 m/s langs kysten.

På yttersiden kommer det også til å være høye bølger, ved blant annet Sørøya og Magerøya er det ventet 10 meter høye bølger.

– Men på Vesterålsbankene, for eksempel, snakker vi signifikante bølgehøyder opp til 14 meter på mandag formiddag, sier Noer.

Statsmeteorologen er tindrende klar om at dette ikke er riktig dag for å være ute på sjøen.

Hurtigruten kansellerer

Ifølge Hurtigrutens pressevakt er forholdene langs kysten svært utfordrende allerede på søndag.

– Vi har en god del kanselleringer nå, ikke bare i Nord-Norge, men også på Vestlandet, sier pressevakt Martin Henriksen.

– Kan man vente flere kanselleringer?

– Ja, sånn som det ser ut nå, vil det ikke være forsvarlig å gå som normalt, sier Henriksen.

Hurtigrutens pressevakt Martin Henriksen sier at forholdene allerede er utfordrende søndag formiddag. Foto: Hurtigruten Norge

Hurtigrutene lar være å gå veien om Lofoten på grunn av været. Både i går og i dag har hurtigruten gått direkte fra Harstad, sør igjennom Tjeldsundet, til Bodø.

– Været gjennom Risøyrenna er altfor dårlig, sier Henriksen.

Statsmeteorolog Noer forventet er at kollektiv transport vil påvirkes av uværet.

– Man kan anta at både fergeruter og flyforbindelser blir innstilt i løpet av mandagen. Nesten alle former for offentlig transport vil bli berørt.

Flytrafikken påvirkes

Ved Tromsø lufthavn er mannskaper allerede i gang med å sikre løse gjenstander, og sørge for at rullebanen er godt strødd.

– Det er forferdelige værmeldinger fra i ettermiddag så dette vil påvirke trafikken, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen.

Lufthavnsjef Tromsø, Ivar Helsing Schrøen, ber passasjerer møte opp til oppsatt tid uavhengig av værprognosene for mandag. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Så langt er ikke flytrafikken i Nord-Norge påvirket av været, men i Tromsø kommer det til å endre seg snart.

– Når vinden dreier vestlig får vi den på tvers av rullebanen. De forskjellige flyselskapene og flytypene har forskjellige grenser for hva de tolererer av kryssvind, men dette blir utfordrende, sier Schrøen.

Snøfokk og vind er allerede søndag et faktum i deler av Finnmark, som her i Hammerfest. Foto: Tom H.K. Hansen

– Godt rustet for kraftig vind

– Folk må selvfølgelig sjekke løse gjenstander, sjekke fortøyninger på båter. Det som er vanlig å gjøre når det blir sterkere vind, sier Noer.

Selv om en vindstyrke på 35 m/s regnes som ødeleggende, er ikke Gunnar Noer videre bekymret for ødeleggelse på infrastrukturen i Finnmark.

– Infrastrukturen i Finnmark er ganske godt rustet for kraftig vind, og det er en vanlig vindretning som er ventet. Men man skal ikke se bort ifra at det kan gå noen nausttak, sier Noer.

Han venter også vanskelige kjøreforhold over fjellene.

Vurderer nettundervisning

Rektor ved Nordkapp videregående skole, Tove Hunnålvatn sier at det ikke er tatt noe avgjørelse om skolen stenges på mandag eller ikke.

– Det kan bli snakk om nettundervisning, men det er usikkert hvor mange elever som har tatt med pc'en hjem.

Hun sier de er vant til dårlig vær og stengte veier, men at de må vente og se.