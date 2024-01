– Jeg har kollegaer som er piloter og har flydd i mange, mange år, og er vant med mange værvarsler. De har ikke vært borti noe lignende.

Det sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NRK.

Flyselskapet har kansellert alle flyginger nord for Trondheim frem til klokken 13.00 mandag. En ny vurdering vil bli tatt klokken 11, opplyser Solli.

– Det er rett og slett styrken på vinden. Vi snakker om opp at det skal blåse opp til 70 knop (36 m/s). Så det blåser friskt – for å si det sånn. Det er ikke forenelig med flydrift, sier Solli.

Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, sier at pilotene i selskapet knapt har vært borti lignende vær som det er meldt mandag. Foto: Einar Aslaksen / Einar Aslaksen

Meteorologisk institutt skriver at det allerede mandag morgen blåser storm – og verre skal det bli.

«De kraftigste vindkastene venter vi mellom kl. 12 og kl. 15.», skriver meteorologene på X.

I tillegg er det meldt om kraftig turbulens og fare for ising på vingene i høyden.

– Som en konsekvens har vi puttet det vi kan av fly inn i hangarer. Hvis det er noen som syns at lukeparkering er litt guffent, så kan man prøve å parkere fem fly inn i en hangar.

Widerøe har valgt å plassere en rekke flymaskiner inne i hangarer som følge av den kraftige vinden, som her i Bodø. Fly det ikke er plass til i hangar, må tjores fast i bakken med stropper. Foto: Widerøe

– Der vi ikke har plass, er det viktig at flyene settes med nesen mot vinden, og så må de tjores fast til bakken med kraftige stropper.

– Hvor uvanlig er det å stroppe fast fly?

– Det er ikke vanlig i det hele tatt. Det er ikke noe som skjer hvert år engang.

Turister på flyplassen i Tromsø venter på å få fly. Widerøe har kansellert mesteparten av flytrafikken i Nord-Norge på grunn av uværet. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

1000 husstander uten strøm

Uværet fører til store forsinkelser på vei, ferge og flysamband.

Det har gått et snøskred over riksvei 85 i Kvæfjord. Det gjør at Vesterålen er isolert fra fastlandet akkurat nå.

E6 over Saltfjellet i Nordland er stengt.

De fleste ferge- og hurtigbåtsamband er innstilt.

SAS og Norwegian har kansellert flere flyvninger i Nord-Norge. Problemene er størst ved Tromsø, Bodø og Evenes lufthavn.

Havila Kystruten har kansellert flere av sine anløp grunnet været.

Det samme har Hurtigruten langs kysten av Nord-Norge.

Mandag morgen har Meteorologene utvidet farevarselet for høy vannstand for vestlige deler av Lofoten. Varslet gjelder fra klokken 14–18 mandag. Foto: Meteorologisk institutt

Uværet har også ført til strømbrudd flere steder i Nordland.

– Akkurat nå er det 1000 abonnenter som ikke har strøm, sier fylkesberedskapskapssjef i Nordland, Asgeir Jordbru, til NRK.

Han sier strømbruddene er flere steder, men at 380 av kundene er i øykommunen Herøy.

I tillegg er store deler av Rødøy uten mobilnett.

I Brønnøy kommune har en vågehval blåst på land i løpet av natten.

Havnevesenet er nå på plass for å undersøke om hvalen er død eller fortsatt lever.

Foto: Ole-Christian Olsen

Stenger skoler

Flere skoler i Nordland er også stengt på grunn av uværet.

Andøy og Vest-Lofoten videregående skoler holder stengt.

Kommunale skoler og barnehager i Vestvågøy stenger også på grunn av uværet. Skolene i Hadsel kommune holder også stengt, men der er barnehager som fremdeles er åpne.

Sortland videregående har åpen skole for elever som har mulighet til å komme seg på skolen, men det vil også være mulighet for digital undervisning for de som ikke kommer seg på skolen.

Ved Knut Hamsun videregående skole får elevene ved avdeling Steigen digital undervisning.