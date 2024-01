Grensen for orkan vindstyrke på Beauforts vindskala er på 32 meter i sekundet.

Klokken 09.45 viste vindmåleren til Portwind.no at det var vindkast på 42,1 m/s, ifølge Lofotposten.

– Da blacket vindmåleren ut, forteller Arild Karlsen ved Stamsund skipsekspedisjon til NRK.

Det skjedde samtidig som deler av Stamsund mistet strømmen, så Karlsen vet ikke hvor sterk vinden var på aller sterkeste.

Seilbåt på rek i Fauske havn. Foto: Ronald Jacobsen

Han er forsiktig med å kalle vindstyrken for noe sterkere enn orkan, men minner om at grensen for orkan går på 32 meter i sekundet.

Beauforts skala Ekspander/minimer faktaboks Orkan >32,7-

Sterk storm 28,5-32,6 m/s

Full storm 24,5-28,4 m/s

Liten storm 20,8-24,4 m/s

Sterk kuling 17,2-20,7 m/s

Stiv kuling 13,9-17,1 m/s

Liten kuling 10,8-13,8 m/s

Frisk bris 8,0-10,7 m/s Beauforts skala angir gjennomsnittlig vindstyrke og ikke styrke i vindkastene. Kilde: Metlex

Meteorolog: – Aldri sett så sterk vind

– Jeg tror ikke jeg sett så sterk middelvind tidligere registrert på kysten av Troms.

Det skriver statsmeteorolog Eirik Samuelsen på sin uoffisielle «Eiriks værblogg» på Facebook.

Taket på kommunehuset i Hamarøy ble flerret av i den sterke vinden. Foto: Truls Johnsen

– Måsvik på Rebbenesøya på yttersida av Troms registrerte nettopp en maks. middelvind siste time på hele 37,0 meter i sekundet. Dette er blank orkan med god margin.

Dette er altså en gjennomsnittsvind registrert i løpet av 10 minutter.

– Et raskt søk viser at trolig bare Torsvågs 39,1 meter i sekundet fra 30. mars 1991 er sterkere av det vi har av vindmålinger på kysten av Troms, men i 1991 hadde vi jo ikke målinger på Måsøy. Sterkeste vindkast på Måsøy har vært på hele 45,5 meter i sekundet fram til nå.

Her ser vi hvor sterk vinden har vært i Nordland og Troms mandag formiddag. Foto: Meteorologisk institutt

I fjellet i Nordland er det helt «ville verdier», skriver Samuelsen videre:

Glomfjord-Tverrfjellet har hatt 41,9 m/s i middelvind (orkan) og et vindkast på hele 64,1 m/s.

Fagernesfjellet har hatt 48,1 m/s (orkan), bare 2,4 m/s fra middelvindrekorden i Norge fra Sluskfjellet fra 2022. Her har sterkeste vindkast vært 59,4 m/s.

I Nordland er det enda flere sterke vindobservasjoner i lavlandet til nå:

Rotvær, sterk storm, (32,2 m/s), vindkast 42,6 m/s

Værøy Heliport, full storm (27,1 m/s), vindkast 41,8 m/s

Drag - Ajluokta, liten kuling (12,0 m/s), vindkast 40,7 m/s

Helligvær II, sterk storm (31,0 m/s), vindkast 40,7 m/s

Myken, sterk storm (29,7 m/s), vindkast 39,9 m/s

Røst Lufthavn, sterk storm (30,4 m/s), vindkast 39,1 m/s

Skrova Fyr, sterk storm (29,0 m/s), vindkast 38,7 m/s

Bø i Vesterålen III (27,6 m/s), vindkast 38,0 m/s

Vurderte ekstremværvarsel

Meteorologene i Nord-Norge sier at de både i går og i dag vurderte om det var grunnlag for å sende ut ekstremvarsel.

Men de landet på at dette ikke er ekstremvær.

– Vi har et oransje varsel med mulighet for ekstrem. Så det er jo helt i grenselandet ut fra det varselet vi har ute, sier Jon Østrem, vakthavende meteorolog ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Kriteriene er at du skal ha 45 meter per sekund vind langs kysten.

Taket på den lokale bedriften Spinneriet på Storjord i Rana mistet også taket sitt i den sterke vinden mandag. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Så den er vel i grenseland kan du si, og Røst har vært rundt 40 meter per sekund.

– Det når ikke opp til de kriterier som vi har for å sende ut et rødt farevarsel som et ekstremvarsel.

Det ligger an til at det er stormsentre som passerer et litt stykke ut i havet.

Han synes det er forståelig hvis folk synes det er ekstremt.

– Det ligger jo oppimot ekstremt.

Østrem sier at forskjellen ikke er spesielt stor.

– Oransje varsel er mer enn nok til å være ganske farlig i mange situasjoner. Litt avhengig av hvor du er og hvilken slags aktivitet du holder på med. Det er nok en god ide å holde seg inne.

Det var mye folk som oppsøkte uværet på moloen i Bodø i dag. Foto: tipser

– Men har dere vurdert å gjøre om på varselet?

– Ja, vi vurderer jo det hele tiden, men nå er jo vinden i minking igjen i Nordland. Mens lenger nord blåser det opp utover ettermiddagen om kvelden. Troms er jo på det sterkeste nå, eller blir det om kort tid. I Vest- Finnmark blir det jo litt verre utover ettermiddagen nå.