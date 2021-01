Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Per nå er situasjonen litt uoversiktlig, sier smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland.

Det siste døgnet har de registrert fem nye koronasmittede i kommunen. Tre av dem er om bord i en russisk fiskebåt som ligger til kai. Én person er antatt smittet i utlandet, men den siste smittede vet de lite om.

– Han er ikke smittet av nærkontakter, så vi vet per nå ikke hvor han har blitt smittet, eller om han kan ha smittet folk videre, forteller Brattland.

De jobber nå på tre felt i smittesporingen for å få kontroll. Det ene er å få oversikt over hvem mannen har vært i kontakt med den siste tiden, for å se om han har smittet noen andre.

Så gjelder det også å prøve å få oversikt over hvor mannen har blitt smittet.

KREVENDE: Smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland, sier smittesporingen er en krevende jobb. Foto: Oda Viken / NRK

– Da ser vi om han har vært på tilstelninger som kan ha vært såkalte smittehendelser, altså mange folk samlet med fare for at flere har blitt smittet. Det har vi ingen indikasjon på, sier Brattland.

– Videre må vi prøve å få oversikt over hvem han har vært i kontakt med den siste tiden, for å se om noen av dem kandem smittet han.

Den smittede er en voksen mann. Ifølge smittevernoverlegen har han god allmenntilstand og milde symptomer.

Per nå kan ikke Trond Brattland utelukke at det kan være snakk om det muterte viruset.

Utelukker ikke mutert virus

Den britiske mutasjonen av koronaviruset har blitt registrert flere steder i Norge den siste tiden.I Moss fikk tre personer påvist viruset lørdag, Nordre Follo hadde to nye tilfeller

Heller ikke Nord-Norge er skånet. I Målselv kommune har to britiske soldater testet positivt, også i Bodø har de registrert to tilfeller, og i Tromsø ble det også oppdaget ett tilfelle av den muterte varianten tidligere denne uka.

– For å teste for det muterte viruset, må vi ha indikasjoner på at det kan være tilfelle. Det kan enten handle om at vedkommende har vært i områder med det muterte viruset, noe han ikke har vært. Men det kan også være indikasjoner på at viruset oppfører seg annerledes, sier Trond Brattland.

Skulle det for eksempel vise seg at den smittede har videreført viruset til mange han har møtt de siste dagene, kan det tyde på at det er snakk om det muterte viruset.

– Vi må ta høyde for at det kan være snakk om det muterte viruset, sier Brattland.

De utførte en del tester i forbindelse med denne saken allerede lørdag. Smittevernoverlegen regner med å ha prøvesvarene klare søndag kveld.