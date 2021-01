Mutert virus oppdaget i Tromsø

En analyse av en positiv covid-19-test tatt i Tromsø kommune forrige uke viser at den inneholdt koronavirus med den engelske mutasjonen. Prøven stammer fra en person bosatt i Tromsø som kom til Tromsø i midten av januar med fly fra et "rødt" land.

Det skriver Tromsø kommune i en pressemelding fredag kveld.

– Vedkommende var i innreisekarantene fra ankomst og i ti dager. Noen dager etter ankomst testet vedkommende positivt på covid-19. Prøven ble sendt til analyse fra UNN til FHI og i dag fikk vi vite at det dreide seg om den engelske mutasjonen, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø. Foto: Marit Garfjeld / NRK

Smittesporingen avdekket at vedkommende bare har én nærkontakt; sin egen samboer. Samboeren har også vært i karantene og har testet negativt. Begge er nå ute av isolasjon/karantene.

– Situasjonen er relativt oversiktlig med bare én nærkontakt og liten sjanse for smitte ut i samfunnet. Vi tar nå en ny runde med smittesporing for dobbeltsjekke dette. Samboeren er uten symptomer, men vi har likevel tatt en ny test av vedkommende for å være på den sikre siden. Vi får trolig prøvesvaret lørdag ettermiddag, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Tromsø kommune vil komme tilbake med mer informasjon når vi har fått prøvesvaret.