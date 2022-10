– Det er mye symbolikk i dette og jeg opplever en økende polarisering, der vi beveger oss mot en kollektiv fordømmelse også av det russiske enkeltmenneske.

Det sier Guro Brandshaug, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Sør-Varanger kommune.

Fra Moss i Sør til Vardø i nord er det kommuner og byer som har vennskapsavtaler med russiske byer.

Disse mener Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen bør brytes. Brandshaug er skeptisk.

– Det som er av avtaler er i praksis allerede brutt på myndighetsnivå. Men om vi skal få en mer offentlig avslutning på dette kan diskuteres, sier hun.

Liten verdi å si opp avtalene

Fredsforsker Henrik Urdal i Prio er enig med Brandshaug i at verdien av å si opp disse vennskapsavtalene er begrenset. I alle fall dersom tanken er å vise fingeren til Putin.

– Disse avtalene er ofte folk-til-folk-samarbeid og de bør man prøve å beholde. Samtidig som man fra myndighetshold tar avstand fra det russiske regimet, sier Urdal.

Fredsforsker i Prio, Henrik Urdal, stiller seg tvilende til effekten på Putins regime at norske byer bryter sone vennskapsavtaler med russiske byer. Foto: Ebba Tellander / Prio

De fleste norske kommuner har allerede frosset sine avtaler.

– Det burde i utgangspunktet være nok. Det er et tydelig signal, mener Urdal.

Som daglig leder i Orinor i Kirkenes har Guro Brandshaug jobbet mye med næringssamarbeid og folk-til-folk-samarbeid mellom Norge og Russland.

Det hun er redd for, og som hun allerede mener å merke, er at det norske folk ikke klarer å skille mellom det russiske regimet og det russiske folket.

– Det virker som om våre handlinger og hvordan vi forholder oss til våre russiske medborgere drives av svartsyn basert på redsel og frykt. Det bekymrer meg, sier hun.

Urdal følger Brandshaug.

– Vi må huske på at vi skal leve med Russland på andre siden av konflikten. Vi må håpe at krigen tar slutt og da er alle bidrag viktig, sier forskeren.

– Vi har et ansvar

76 år gamle Wenche Randal har levd hele livet i Sør-Varanger. Hun liker ikke retorikken som blant annet Tromsøs ordfører kommer med, om at flere må bryte med sine vennskapsbyer.

– Jeg føler at han er på gal vei. Jeg synes vi skal overlate til myndighetene å vise avstand til russiske myndigheter. Som folk har vi et ansvar for å påvirke de gode menneskelige relasjonene, sier Randal.

Wenche Randal i Kirkenes mener det norske folk har ansvar for å bevare vennskap med det russiske folk. Foto: Privat

Kirkenes er vennskapsby med Severomorsk, og Petsjenga. Om vennskapsavtalene formelt skal brytes vil kommunestyre i Sør-Varanger ta stilling til i neste uke.

Ordførerkandidat fra Høyre, Magnus Mæland, er klar på at kommunen bør kutte vennskapsavtalene med de russiske byene.

– Jeg tror det vil være full enighet i kommunestyre om det. Det er Putin sitt regime som skaper splittelse i verden og det er Putin sitt regime som bryter folkeretten og menneskerettighetene. Det mener jeg vi må være tydeligere på, sier Mæland.

Magnus Mæland er Høyres ordførerkandidat i Sør-Varanger. Han mener Kirkenes bør vise tydeligere motstand mot det russiske regimet og bryte vennskapsbyavtalene. Foto: Kristina Kalinina / NRK

En tid etter krigen

Brandshaug er enig i at vi må vise støtte til Ukraina, men på en måte som gjør at vi ikke skaper splittelse i vårt eget folk.

– Det narrative Putin vinner mest på er at vesten vil Russland ondt. Det narrative må vi bryte og da må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig, sier ordførerkandidaten.

Og legger til:

– Ja, vi må ha en tydelig offentlig dialog som viser vår motstand, samtidig som vi verner om enkeltmennesker som er imot krigen. De står veldig alene for tida.

Wenche Randall har både russiske og ukrainske venner.

– Og det vil jeg gjerne fortsette med å ha. Vi må tenke på at krigen en dag vil være over og at vi skal ta vare på hverandre, sier 76-åringen.