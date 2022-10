– Det er for å markere alvoret. Krigen kommer nærmere og nærmere oss, og vi må markere at Tromsø kommune tar sterkt avstand fra den.

Det sier Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører i Tromsø, etter det enstemmige kommunestyrevedtaket om å si om vennskapsavtalen med tre russiske byer.

– Forventer du at de andre byene som har slike avtaler nå følger etter Tromsø?

– Ja, jeg håper det, men det er opp til kommunene å gjøre vurderingen. Vi har gjort vår vurdering for Tromsø kommune sin del.

Tromsø var vennskapsby med Murmansk, Arkhangelsk og Nadym.

Russisk buss som viser vennskapsbyene til Murmansk. Foto: Kristina Kalinina / NRK

9 norske kommuner har slike avtaler med russiske byer. Foruten Tromsø gjelder det Vardø, Kirkenes, Alta, Harstad, Narvik, Bodø, Mo i Rana og Moss.

– Betimelig å vurdere signalet

Kari-Anne Opsal (Ap), leder for Kommunesektorens organisasjon i Troms og Finnmark, og ordfører i Harstad, mener flere bør vurdere å gjøre som Tromsø.

– I praktisk politikk spiller det ikke en så stor rolle. Dette samarbeidet har vært sovende gjennom mange år.

Hun sier at det er betimelig å vurdere det formelle signalet, som det å avvikle avtalen vil være.

– Det er kanskje viktig at man gjør slike handlinger som tydelig sier ifra om at denne krigen er store tillitsbrudd som det vil ta lang, lang tid å bygge opp igjen.

Opsal forstår Tromsøs vedtak og mener andre bør vurdere det samme. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Vil trekke grensekommune ut av vennskapsavtaler

Tromsø-ordføreren forklarer at det er spesielt tre forhold som ligger bak at de nå har valgt å avslutte vennskapsavtalen:

Sabotasje mot gassledningene i Østersjøen, observasjoner av droner mot norske installasjoner, og den siste beslutningen fra norske myndigheter om å nekte russiske fiskefartøy tilgang til norske havner med unntak av tre.

Avgjørelsen skal ikke ha noe med pågripelsen av mannen som er mistenkt for å være russisk spion.

Tromsø kommune frøs vennskapsavtalen da krigen brøyt ut:

Den nyvalgte ordførerkandidaten for Sør-Varanger Høyre, Magnus Mæland, vil trekke grensekommunen ut av en rekke vennskapsavtaler.

Han synes det er unaturlig å være venner med flere russiske byer.

Mæland vil trekke Sør-Varanger ut av vennskapsavtaler med russiske byer. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Narvik: – Forventer debatt

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) tar oppfordringa. Han mener avgjørelsen til Tromsø kommune er riktig.

– Slik som situasjonen er nå så ligger det nok litt i kortene at vi er nødt til å begynne å agere på forskjellige måter, på forskjellige områder.

– Forventer du enstemmighet også i Narvik?

– Jeg forventer debatt, men jeg tror nok at det blir et stort flertall og kanskje enstemmig. Tromsø har gått foran, og jeg tror de har banet vei for veldig mange andre.

Det er helt rett og på sin plass å gjøre det nå, sier Edvardsen om avgjørelsen til Tromsø kommune. Foto: Petter Strøm / NRK

Håper å ta opp samarbeidet

Sebastian Henriksen (H), har personlig erfaring med det norsk-russiske vennskapet gjennom idretten.

Har sier at det er et tydelig signal, at Tromsø nå sier opp avtalen med de russiske vennskapsbyene.

– Barents sitt samarbeid innenfor idrett og kultur er over 50 år gammelt. Det har gitt mange opplevelser og samarbeid, mange venner på tvers av grenser og det er det som er folk til folk-samarbeidet i praksis.

Gjennom idretten fått mulighet til å få russiske venner, konkurrert mot Russland, deltatt på idrettsarrangement i Barents, sier Henriksen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Henriksen håper at det kan komme en tid, der det kommer nye vennskapsavtaler med russiske byer.

– Jeg håper når krigen er over, når Putin har avsluttet sine grufulle handlinger, at vi på sikt kan oppta folk til folk-samarbeidet, sier Henriksen.

– Klok og riktig beslutning

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, har ved flere anledninger tatt til orde for at kommunene må avskaffe slike avtaler.

– Jeg tenker det er en klok og riktig beslutning, et godt signal fra Tromsø om at man ikke aksepterer denne brutale krigføringen i Ukraina.

Det er avtaler med Putins regime rundt omkring i Russland, sier Fjellheim om vennskapsavtalene. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han håper at andre nordnorske kommuner og fylker med lignende avtaler nå følger Tromsøs eksempel.

– Hva er så galt med å ha disse avtalene?

– I praksis er det en støtte til Putins statsapparat. Dette er ikke avtaler med det russiske folk. Derfor er det galt, og derfor bør disse avtalene avsluttes.