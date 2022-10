– Jeg er veldig glad for at det ble et enstemmig vedtak, det er viktig for Tromsø og den rollen vi har i Arktis.

Det sier Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen (Ap) etter at avgjørelsen i kommunestyret falt. Han sier at denne avgjørelsen er for å understreke alvoret i situasjonen.

– For meg er det viktig å poengtere at vår vennskapssamtale er myndighet til myndighet. Denne sanksjonen skal ikke ramme folket, men være en tydelig og klar tale til Putin om at denne krigen må stoppes, sier han.

Tre forhold bak forslaget

Ordføreren forklarer at det er spesielt tre forhold som ligger bak forslaget.

Han viser til sabotasje mot gassledningene i Østersjøen, observasjoner av droner mot norske installasjoner, og den siste beslutningen fra norske myndigheter om å nekte russiske fiskefartøy tilgang til norske havner med unntak av tre.

Avgjørelsen skal ikke ha noe med pågripelsen av mannen som er mistenkt for å være russisk spion.

Kommunen frøs avtalene med de tre byene da krigen brøt ut.

– Med eskaleringa av krigen og de grusomhetene som nå utspiller seg i Ukraina, ses det nå som umulig å ikke avslutte vennskapsavtalene vi har med de russiske byene.

Men han utelukker ikke at båndene mellom byene kan gjenopptas en gang i fremtiden.

– Vi må aldri miste håpet om at krigen en dag tar slutt, da må vi selvfølgelig vurdere vennskapssamarbeidet videre.

Flere vil nok følge etter

Tromsø er ikke den eneste byen som er vennskapsby med russiske byer, andre byer er Vardø, Narvik, Mo i Rana, Harstad, Moss, Bodø og Alta.

Fylkesleder i KS Troms og Finnmark, Kari-Anne Opsal beskriver vedtaket som et viktig signal.

Opsal forventer at flere kommuner nå kommer til å vurdere vennskapsby-statusen med sin russiske motpart.

– Tromsø var de første som tok dette opp, og det vil nok aktualisere det at man ser på det i de andre kommunene også.