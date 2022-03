Russere i Finnmark støtter krigføringen: Skaper strid i det russiske miljøet

Russiske Olga Jørstad i Vadsø har fått sterk kritikk fra andre russere som støtter krigen. Verst er de personlige angrepene i sosiale medier, sier hun.

– Det vanskeligste har vært kommentarer med stygge angrep mot mine barn. Dette skjer fordi russere som er for krigen, er tomme for argumenter. Det er helt forferdelig.

NRK har vært i kontakt med en rekke russere i Øst-Finnmark som støtter Russlands krigføring i Ukraina. Ingen ønsker å stå fram offentlig.

Flere legger vekt på at de under krigen har fulgt med på russiske medier, som har vært viktig for deres syn.

Russiske Olga Jørstad i Vadsø gjør det hun kan for å bekjempe krigen, men opplever at hun blir hetset av andre russere i Norge som støtter Putin. Foto: Bård Wormdal / NRK

Konflikt under markering mot krigen

Under en markering mot krigen i Vadsø 27. februar hadde enkelte russere en motdemonstrasjon. Med seg hadde de et russisk flagg hvor det var skrevet «For Donbass». Det skapte sterke reaksjoner blant både russere og ukrainere som deltok i den opprinnelige markeringen.

En eldre russisk statsborger bosatt i Øst-Finnmark forsvarer invasjonen ut fra en offisiell russisk påstand om at man ønsker å avnazifisere Ukraina. Dette har internasjonale eksperter avvist som tull.

– Ikke lett å endre verdensbilde

Professor i russisk historie ved Norges arktiske universitetet, Kari Aga Myklebost, mener troen på avnazifisering kan være knyttet til alder.

– Vi kan vel forklare dette nettopp med generasjonsskillet mellom eldre russere og yngre, som gjør seg gjeldende også i russiske miljø utenfor Russland. De har sitt verdensbilde intakt. Det er ikke lett å forandre verdensbildet for eldre mennesker, sier Aga.

Professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø mener det er viktig med gode arenaer for å snakke om ulike syn på krigen for å unngå konflikter. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Nesten 1000 russere i Finnmark Ekspandér faktaboks Det bor 950 innvandrere fra Russland eller barn av innvandrere fra Russland i Finnmark. De siste tiårene er det inngått mange norsk-russiske ekteskap på grunn av åpenhet og stor trafikk over grensa mellom Russland og Norge.

– Tåler ikke store konflikter

Russiske Maria Alexeeva er sosionom med spesialisering i krisehåndtering, og bor i Kirkenes. Hun mener at det nå er viktig å håndtere ulike syn på krigen i Ukraina. Hun frykter at spenningen vil eskalere.

– Jeg regner med at i de fleste samfunn er det noen som er for, og noen som er imot. Jeg tror det er viktig å sette av tid og lytte til hverandre.

Hun mener det er mange som synes det er et vanskelig tema, både på den ene og den andre siden.

– Vi tåler ikke store konflikter. Vi kommer kanskje ikke gjennom dem, sier Maria Alexeeva.

Russiske Maria Alexeeva i Kirkenes mener det må settes inn tiltak for at konfliktene ikke skal bli uoverkommelige. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Fleste russere forsvarer krigen

Det russiske ekteparet Svetlana og Edward Safin i Vadsø er begge motstandere av krigen. Edward gjør det han kan i sosiale medier for å opplyse og påvirke.

Svetlana sier at de fleste russerne i hennes nærområde støtter krigen.

– De fleste russere i området forsvarer krigen i Ukraina. De forsvarer krigen på grunn av krigen i Donbass og slike ting. De tenker at Putin gjør det riktige fordi han leder både russere og ukrainere.

– Ukrainske flyktninger skal etter planen komme til området, hva vil skje da?

– Jeg tror det kanskje blir vanskelig for oss russere, fordi vi kan komme til å trigge ukrainere når de hører russisk språk. Ukrainerne kan føle at det ikke er trygt her. Vi må prøve å komme i dialog, sier Svetlana Safin.