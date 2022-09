– Jeg er imot krig, og vil ikke risikere å bli sendt til krigen. Jeg er lei av all propagandaen, sier en russisk mann i 20-årene.

NRK møter mannen på flyplassen i Kirkenes. Han har nettopp kommet over grensen fra Russland, og er tydelig preget over situasjonen.

Han har flyktet fra Moskva til Norge for å ikke bli tvunget inn i krigen.

Med seg har han kun et turistvisum. Han skal reise videre til Tyrkia.

Hjemme har han en kone og to små barn.

– Jeg håper etter hvert å få dem ut, til et nytt og trygt hjem, sier han.

Den unge mannen ønsker å være anonym. Han sier han er livredd for hva som kan skje med både han selv og de hjemme om han blir identifisert. Han er tydelig frustrert over hvordan landets styres.

NRK har snakket med flere titalls russere i Kirkenes i dag, blant annet hele familier.

Alle rømmer fra det de beskriver som et diktatur. Mange sier dem nå vil finne seg et nytt hjem i Tyrkia, andre nevner både Tyskland og Argentina. De sier også at flere russere forsøker å komme over grensen til Norge, men at det er vanskelig å finne transport.

Dyr transport fra Russland til Norge

På bussen han tok over grensen satt det ifølge ham nærmere 40 menn i samme situasjon som ham selv.

Han sier de alle var veldig nervøse da de kjørte igjennom de ulike militære grensepostene på vei mot den norske grensen.

– Etter hver grensekontroll så pustet vi lettet ut, sier han.

En buss fra Russland på Storskog grensestasjon i Øst-Finnmark i dag. På denne satt det flere russere som var redd for å bli sendt til krigen i Ukraina. Foto: Stian Strøm / NRK

Transporten fra Murmansk til Norge betalte han for noen dager siden. Billetten fikk han for 600 euro.

I dag koster samme billett over 1000 euro, sier mannen. Flere NRK har snakket med nevner samme pris.

Han er usikker på om han noen gang vil vende hjem til Russland, og hva som vil skje framover.

Den unge mannen sier også at han har kamerater som har blitt sendt til Ukraina.

– Hittil har to av dem dødd.

Økt trafikk over Storskog

Den fortvilte russiske pappaen er langt ifra alene. Mange russiske statsborgere har valgt å forlate landet etter Putins varsel om militær mobilisering.

I helgen har 17.000 russere krysset grensa til Finland, ifølge den finske grensekontrollen.

På Facebook, og den russiske meldingsappen Telegram, har flere russere spurt om mulighetene til å komme seg til Norge via Storskog.

Politiet i Finnmark melder også at trafikken har økt over grensestasjonen de siste dagene, men at reiseantallet fortsatt er begrenset.

– Siden onsdag i forrige uke har vi sett en viss endring. Vi ser tendensene til det samme bildet som vises andre plasser i Europa, blant annet ved den finsk-russiske grense.

Det forteller Sølve Solheim, avsnittsleder for operativ utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt.

– Det er en viss økning og en viss annen type reisende. Men reiseantallet på Storskog er fortsatt veldig lavt, påpeker Solheim.

Det er fortsatt lite trafikk over grensestasjonen på Storskog i Sør-Varanger, men de siste dagene har den økt, ifølge Finnmark politidistrikt. Foto: Stian Strøm / NRK

Flere russiske menn

Søndag kom i alt 243 personer inn over Storskog. 167 av disse hadde Schengen-visum.

– Vi forventer at trafikken vil kunne øke også denne uken, sier Solheim.

Det er antallet russiske menn, som kommer med Schengen-visum, som utgjør den største økningen.

Innehavere av Schengen-visum kan per dags dato komme seg inn i Europa via Finland eller Norge.

Norge sa opp sin visumavtale med Russland dagen etter Vladimir Putin varslet om delvis mobilisering. Russiske borgere hadde forenklede regler i avtalen, men de ble borte da den ble opphevet. Russere kan fortsatt søke både visum og asyl i Norge.