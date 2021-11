Tromsø-ordføreren krever koronapass over hele landet – mener flere vil vaksinere seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det som er viktig nå ut fra situasjonen i landet er å få innført koronapass, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til NRK.

Den siste tiden har Tromsø hatt omtrent mellom 70 og 100 daglig registrerte smittetilfeller. Onsdag var tallet 87. Smitten er på vei opp i Norge, og det haster, mener Wilhelmsen.

– FHI vurderer at Tromsø er 14 dager foran for eksempel Trondheim, sier han.

Tror flere vaksinerer seg

Festivalsjef Jan Santocono (t.v.), her sammen med produsent Per Arne Brevik, sier ordningen med koronapass var vellykket for Bakgården. Foto: Martin Mortensen

Også Dagbladet har omtalt saken. Til avisa sier Wilhelmsen at han mener regjeringen må innføre koronapass allerede denne uka, og at Tromsø gjerne er pilot i et slik prosjekt.

Wilhelmsen mener det ikke holder å oppfordre folk til å vaksinere seg. I Tromsø er nå over 86 prosent av befolkningen over 18 år fullvaksinert. Det er ikke nok, mener kommunen.

Overfor NRK utdyper Wilhelmsen hvorfor tiden er inne for koronapass:

– Dersom man skal på kino og kulturarrangement, eller andre plasser der flere samles så må man fremvise koronapasset. Det vil avstedkomme at flere blir å vaksinere seg, sier Wilhelmsen.

Følte seg diskriminert

Flere store arrangementer har vært gjennomført i Norge med krav om koronapass. Et av dem er Oslo maraton som gikk av stabelen i september.

En annen aktør er festivalen Bakgården i Harstad i august. På grunn av festivalens størrelse, med mer enn 6500 publikummere fordelt på tre dager, var koronapass et krav fra nasjonale myndigheter.

Ved flere arrangementer i Norge har man allerede måttet vise frem koronapass. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

kke alle festivalgjengere var fornøyde.

– Noen mente det var diskriminering, men det kunne ikke vi forholde oss til, fordi dette var myndighetenes kriterier for at vi skulle kunne gjennomføre. Men 99 prosent var positive til at vi i det hele tatt fikk gjennomført festivalen, sier daglig leder Jan Santocono.

God erfaring

Bakgården-festivalen opplevde det opplevde det Jan Santocono beskriver som enormt med logistikk og mye planlegging for å få til ordningen med koronapass. De som ikke hadde koronapass måte framvise hurtigtest.

Santocono er likevel glad de gjennomførte, og ville gjort det igjen.

– I løpet av tre dager hadde vi ingen smitte – ikke ett eneste tilfelle. Det er unikt. Og det er fordi vi hadde de strenge tiltakene vi hadde. Alle ble sjekka, testa og kontrollert.

Restriksjoner

Tromsø ligger helt i den nasjonale smittetoppen. Foto: Bernt Olsen / Bernt Olsen

Fra og med onsdag gjelder strenge tiltak i Tromsø. Tiltakene har ført til sterke reaksjoner. Blant tiltakene er krav om at folk som skal drikke fra byens serveringssteder må ha en stol, og krav om munnbind når man er i butikk.

– Når man sitter i ro trenger man ikke munnbind, men når man beveger seg rundt må man ha det. Dette er fagfolkene i FHI, direktoratet og i Tromsø kommune enige om at er innafor, sier Wilhelmsen.

– Forstår du at folk synes det er rart?

– Nei. jeg forholder meg til fagfolkene våre om at dette er de forholdsreglene som nå er tatt.

I første versjon av denne saken skrev NRK at et tiltak i Tromsø kommune var krav om bordservering på serveringssteder, men ble etter publisering gjort oppmerksom på at det riktige er at alle som skal drikke alkohol må ha en fast sitteplass. Dette ble endret 11. november kl. 00.34.