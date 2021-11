Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Kommunens uttalelser virker veldig selvmotsigende. Vi skal ha strenge tiltak, men vi skal også kunne møtes i store forsamlinger. Det synes jeg ikke henger helt på greip, sier Erling Ravna.

Han er en av flere NRK møter som er forvirret over de nye koronarestriksjonene i kommunen.

Ravna mener kommunen driver med dobbeltkommunikasjon, og at det fører til stor usikkerhet blant folk om hvilke regler som er gjeldende.

– Og store forsamlinger på julebord er jo ikke det beste for å holde avstand. Der mingler man, sier Ravna.

Erling Ravna synes ikke koronaforskriften fra Tromsø kommune henger på greip. Foto: Julie Bendiksen / NRK

Også Lise Løkke Jensen er forvirret over kommunikasjonen fra kommunen.

Tromsø kommune anbefaler at det ikke er mer enn 30 deltakere på private arrangement på privat sted innendørs, mens det i den første forskriften sto at det er en grense på maks 100 personer på privat sammenkomst på offentlig sted.

– Jeg synes det høres veldig rart ut. Det er ikke betryggende.

Lise Løkke Jensen synes det er bra med tiltak, men er forvirret over hva som egentlig menes i forskriften. Foto: Julie Bendiksen / NRK

Nye tiltak i Tromsø Ekspandér faktaboks Følgende smittevernregler gjelder i Tromsø fra og med onsdag 10. november: Plikt til bruk av munnbind Personer over 12 år skal benytte munnbind

i taxi, for sjåfør og passasjerer ved alle kollektivreiser i Tromsø kommune,

innendørs på butikker

i fellesarealene på kjøpesentre

på serveringssteder der man ikke sitter ved bord

i lokaler for kultur, konferanse, sports- og fritidsaktiviteter

når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. Unntak: Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke når man sitter ved tilvist sete under idretts, konferanse og kulturaktiviteter.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke for serveringssteder før kl. 17.00.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet og personer som opptrer under kultarrangementer.

Påbudet gjelder ikke for personer med medisinske tilstander som vil ha unødig ulempe av å bruke munnbind. Hjemmekontor Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte som reiser med kollektivtransport til arbeidsstedet skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Krav til faste plasser ved serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling Serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol til personer med faste plasser og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kravet gjelder fra kl. 17.00 og fram til ordinær stengetid. Definisjon av arrangement Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Med privat sammenkomst menes sosiale sammenkomster som skjer på sted som nevnt i første ledd, for personer utenfor samme husstand, eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.

Som arrangement regnes ikke organisert trening, prøver eller øvelser, møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning. Det kan ikke gjennomføres arrangementer med flere personer samtidig til stede enn: 100 personer på privat sammenkomst på offentlig sted. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet. Forskriften trer i kraft 10. november 2021 og gjelder til og med 23. november 2021.

Anbefalinger i Tromsø Ekspandér faktaboks Følgende smittevernanbefalinger gjelder i Tromsø fra og med 10. november, til og med 23. november. Anbefalinger til privatpersoner Tromsø kommune anbefaler alle innbyggere over atten år: å redusere antallet personer man er sammen med i sosiale sammenhenger i løpet av uka

å holde avstand til andre utenom husstanden når man er på offentlig sted.

Tromsø kommune anbefaler at det ikke er mer enn 30 deltakere på private arrangement på privat sted innendørs. Denne anbefalingen gjelder uavhengig av alder, men med unntak av barnebursdager og lignende arrangement for barn der det er et nødvendig antall voksne med som tilretteleggere. Tromsø kommune anbefaler alle arbeidsgivere: å legge til rette for bruk av digitale møter der dette er mulig og hensiktsmessig

å unngå å arrangere sosiale samlinger for ansatte på tvers av virksomheten Tromsø kommune anbefaler alle arrangører å tenke på smittevernet knyttet til sitt arrangement. Dette vil si å sikre tilstrekkelige arealer slik at folk ikke må stå tett og legge rette for sitteplasser der dette er mulig.

Vi anbefaler også å ha oversikt over deltakere og kunne gi ut melding dersom det blir påvist smitte i ettertid samt ha håndsprit lett tilgjengelig.

Arrangører bør også orientere om bruk av munnbind når folk ikke sitter på plassen sin. Anbefaling til serveringssteder I tillegg til de bestemmelsene som er i forskriften anbefaler Tromsø kommune at serveringssteder både med og uten skjenkebevilling så langt det er praktisk mulig sikrer bordplassering til alle gjester også før klokka 17:00 og at servering foregår ved bordet. Anbefalinger til idretten Tromsø kommune anbefaler at turneringer og stevner med deltakere over 18 år bør utsettes eller avlyses. Enkeltkamper kan gjennomføres.

For turneringer/stevner med deltakere under 18 år anbefales det at man unngår tilskuere utover foresatte.

Ved flere påfølgende treninger/kamper/arrangement i et anlegg anbefales det at det legges godt til rette for at publikum og deltakere ved forrige arrangement kan forlate anlegget i god tid før oppstart av neste arrangement. Begrunnelsen for dette er å unngå store ansamlinger, samt unngå at forskjellige grupper samles.

For kamper utenom i toppidretten anbefales det å begrense publikum. Publikum bør ha sitteplasser. Ellers vil krav til bruk av munnbind når man ikke sitter gjelde for publikum. Det er også viktig å sikre avstand mellom personer som står i en eventuell kiosk-kø.

For uorganisert idrett anbefaler vi at man holder seg til sine faste medspillere. Andre anbefalinger Tromsø kommune anbefaler at svømmehaller og treningssentre bidrar til at tilstedeværende, med unntak av barn og husstandsmedlemmer, skal kunne holde avstand til hverandre. Dette bør skje gjennom informasjon og om nødvendig ved å redusere inntak av deltakere

Kor- og korpsøvelser har vist seg å kunne være koblet til økt smitterisiko. Ved disse aktivitetene oppfordres det til å ha særskilt fokus på smittevern, inkludert å sikre avstand mellom deltakere.

– Klønete utformet

Hans Fredrik Marthinussen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen, mener Tromsø kommune burde sette seg ned og se på forskriften på nytt.

Og det gjorde formannskapet i kommunen i dag. Les mer om det lenger ned i saken.

– Hvis man først innfører tiltak, må man kommunisere dette på en god måte til folket så de vet hva som gjelder.

Marthinussen mener forskriften er klønete utformet, og at det blir vanskelig for folk å forstå hva reglene egentlig er.

– Man har lagt seg på en merkelig regulering der man forbyr private sammenkomster bare på offentlig sted – og det er veldig snevert. Det er der hvor allmennheten har tilgang, sier han mens han forklarer videre;

– Det betyr at det praktiske, hvis man skal være 120 personer i et bryllup i et leid lokale, vil være lovlig etter den nye forskriften. Det tror jeg egentlig ikke var meningen. Man har gjort et veldig dårlig juridisk håndverk.

Han mener kommunen må si klart og tydelig hva de ønsker å forby.

Jusprofessoren sier at de fleste store norske kommuner har et juridisk apparat som man kan benytte seg av, og at de burde gjøre nettopp det.

– Det har vært et stort problem nå i denne pandemien. At man ikke benytter seg av den kompetansen man besitter. Man får det så travelt at man ikke gjør jobben skikkelig.

Hans Fredrik Marthinussen er jusprofessor og mener Tromsø kommune burde gjort en bedre jobb med forskriften. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK Hordaland

– Helt umulig å forstå

Gard Lehne Borch Michalsen, tidligere redaktør og partner i Heia Nord-Norge, mener kommunen driver med dobbeltkommunikasjon når de legger frem smitteverntiltakene.

– De sier folk skal gå på julebord, arrangementer og konferanser, men det de i praksis sier gjennom tiltakene er at folk ikke skal gjøre det.

Han mener tiltakene er formulert på en måte som gjør det umulig å egentlig skjønne hva som er lov og ikke.

– Du kan ikke si at du anbefaler folk å ha arrangement, mens du har tiltak og forskrifter som egentlig sier det motsatte, sier han og legger til;

– Når man har holdt på med dette i to år, kan man ikke komme med forskrifter som er helt umulig å forstå.

Michalsen mener kommuner som skal kommunisere ut tiltak eller anbefalinger, bør ansette jurister, kommunikasjons- eller språkeksperter.

– Det burde vært en tydelig kommunikasjon, der man ikke sier en ting til media og noe annet i tiltakene.

Gard Lehne Borch Michalsen mener kommunen burde ansatt jurister eller kommunikasjonseksperter. Foto: Trygve Grønning / NRK

Tromsø: – Kommunikasjonsmessig vanskelig

Trond Brattland, kommuneoverlege i Tromsø. Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

Nå har Tromsø kommune hatt et ekstraordinært formannskapsmøte for å endre på forskriften. Der endret de blant annet punktet jusprofessor Marthinussen refererte til.

Kommunen sier at en ny veileder trolig er på plass i løpet av torsdag.

– Vi ser jo at når man skal lage forskrifter så bør man ha godt tid. Det er viktig å være helt presis og få ting veldig godt på plass, sier kommuneoverlege Trond Brattland.

– For først skulle alt skje på en uke. Det gjør at det snek seg noen feil inn i teksten, sier han.

Brattland mener Tromsø står i en kommunikasjonsmessig veldig vanskelig situasjon.

– Smitten er et problem, men samtidig er smitten en del av løsningen. Vi trenger mer immunitet for å kunne håndtere viruset uten at for mange blir syk samtidig og alvorlig syk.