Torsdag ettermiddag opplyser smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland at de har besluttet å holde seg til sin opprinnelige plan. Det blir kun delt ut tester til elever fra 1. til 7. klassetrinn på første skoledag etter jul.

Dermed følger de ikke anbefalingen fra helsemyndighetene, som ble gitt 13. desember.

Folkehelseinstituttet anbefalte da at alle barn, elever og lærere fra barnehager til og med videregående skoler er testa for covid-19 før de vender tilbake til barnehager og skoler etter nyttår. Helsedirektoratet har støttet dette.

Det har man ikke kapasitet til å gjennomføre i Tromsø kommune, mener smittevernoverlegen.

– Vi holder oss dermed til den opprinnelige planen om å teste 1. til 7.-klassinger. Dette er også i tråd med det Helsedirektoratet skriver i et brev i dag, om hvem som bør prioriteres dersom kommunen ikke har tester nok, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Må pakke om testene

Hurtigtestene, som kommer i pakker på fem, må pakkes om til enmannspakker som også skal inneholde et skriv med bruksanvisning.

Dette må noen gjøre manuelt, men det får de ikke til før skolen starter igjen på mandag.

– Å dele ut 5-pakninger til alle har vi ikke nok tester til, så vi må gjøre en prioritering, sier smittevernoverlegen.

Kommunen valgte også å se bort fra anbefalingen om å dele ut testene før jul. Kommunens erfaring er at testene da ofte brukes på andre familiemedlemmer eller til andre tidspunkt enn det som er meningen.

– Forskjell på anbefaling og pålegg

Flere kommuner på Haugalandet velger å gå imot den nasjonale anbefalingen om å teste elever og lærere før skolestart. Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund sier kommunen vurderer situasjonen fortløpende.

– Foreløpig vurdering er å ikke dele ut disse testene, skriver han i en SMS til NRK.

Vindafjord kommune velger også å ikke følge den nasjonale anbefalingen om testing før skolestart. Kommuneoverlege Terje Kleiven mener det er rett avgjørelse per nå.

– Det er lite påvist smitte i kommunen nå. Derfor mener vi det vil være en falsk trygghet å stole på en hurtigtest tatt av folk uten symptomer. Det er for lite sensitivitet i en hurtigtest, og vi kan ende opp med mange falske negative tester, sier han.

Kleiven understreker at alle med symptomer på korona skal teste seg. Han oppfordrer innbyggerne til å fortsette å følge smitteverntiltak som å holde seg hjemme hvis de er syke og holde avstand til andre.

Vindafjord har tidligere slitt med høye smittetall, men nå er tallene lavere. Kleiven er derfor ikke redd signaleffekten av å gå imot en nasjonal anbefaling.

– Det er forskjell på en anbefaling og et pålegg. Vi må gjøre individuelle vurderinger. Det er ikke blant barnepopulasjonen vi har smitte. Det blir et spørsmål om kost nytte, sier han.

Til sammen er det slik at kommunene Haugesund, Vindafjord, Suldal, Etne, Sand og Sauda i Rogaland ikke vil teste før skolestart. Alle disse ligger på Haugalandet.

Frivillige hjelper til

I Tromsøs naboby Harstad planlegger kommunen å følge de nasjonale anbefalingene om å teste elevene før de kommer på skolen.

Alle skoleelever og ansatte får tilbud om å teste seg hjemme for covid-19 før skolestart, og det samme gjelder ansatte i barnehager.

Torsdag startet utleveringen av tester på enkelte skoler.

Norsk Folkehjelp i Harstad stilte torsdag på dugnad for å pakke om hurtigtester til de videregående skolene i byen. Foto: Øyvind Arntzen

– Det er ikke et krav om at man må ha tatt en test for å møte på skolen eller i barnehagen. Likevel håper vi flest mulig ønsker og har anledning til å ta en test, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Byens lag og foreninger hjelper til med å få testene klare til henting. Også etter skolestart vil de trenge tester å dele ut.

– Vi bør pakke om 5.000 til 6.000 tester. Bruksanvisninger skal kopieres og legges ved, sier enhetsleder for helse, Øyvind Arntzen.

– En familieaktivitet

I Harstad blomstrer dugnadsånden. For et symbolsk honorar stiller de opp. Å pakke om fem hundre tester tar tre-fire timer.

Kommunens ansatte har allerede jobba på spreng med å pakke om flere tusen tester til skolestart. Disse testene deles ut på torsdag.

Ungene til Øyvind Arntzen deltok onsdag kveld i arbeidet med å pakke om hurtigtester. I Harstad kan alle barnehagebarn og skoleelever hente tester før skolestart. Foto: Øyvind Arntzen

Nå får de også hjelp av seks-sju fotballag, og av Norsk Folkehjelp. Sanitetsforeningen og en handballklubb har også meldt seg til tjeneste.

Harstad har hatt et spredt smitteomfang til nå, så å bare teste ut enkelte klassetrinn.

Sjøl tok enhetsleder for helse i Harstad, Øyvind Arntzen, ungene sine med på en runde med ompakking onsdag kveld.

– Det er en familieaktivitet det her, ler han.

Helseministeren: – Ulike løsninger

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier testregimet i forbindelse med skolestart avgjøres lokalt i kommunene. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NRK at kommunene må prioritere så godt de kan lokalt.

– Nå gjør vi det vi kan for å anskaffe nok selvtester. Vi kjøpte 10 millioner før jul og skal få 50 millioner i januar. Noen kommuner delte ut til lærere og barnehagepersonell før jul, mens andre har utfordringer med distribusjonen. Det prøver vi å løse i størst mulig grad slik at barnehagepersonell, lærere og elever kan starte skolen trygt etter ferien.

– Men vil det ikke holde om de da tar en test når de først kommer på skolen, for det skal de jo også?

– Det her vil det være litt ulike løsninger på. Når man ikke har nok tester må man prioritere, og det gjør man lokalt, sier hun.

Statssekretær Kristina Torbergsen (Ap) i Kunnskapsdepartementet sier anbefalingene kommer som følge av at smittespredningen av korona har en tendens til å øke i ferier.

Da er det mye sosialt samvær innendørs, og mer samvær med andre enn de man til vanlig er sammen med.

– Derfor har helsemyndighetene anbefalt test av elever og ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med oppstarten etter juleferien. Dette er altså en anbefaling, men er noe kommunen selv må vurdere ut fra egen situasjon og testkapasitet, sier statssekretæren.