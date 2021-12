Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens flere hundre tusen lærere, barn og unge har juleferie, lurer koronaspøkelset i kulissene.

Snart skal flere kommuner gå i gang med storstilt hurtigtesting av barn og voksne.

Helsemyndighetene gikk i dag ut og anbefalte test av elever og ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med skolestart etter juleferien.

Det gjør at man lettere kan oppdage smitte hos elever og ansatte og unngå at disse bringer smitte med seg inn i skoler og barnehager. Dersom det ikke er tilstrekkelig testkapasitet, vil områder med mye smitte prioriteres. En del kommuner har allerede et opplegg for testing etter ferien.

I Oslo har for eksempel elever fått med seg tester hjem. Andre steder jobbes det med løsninger, for eksempel ved at tester kan hentes på avtalt sted, skriver regjeringen i en pressemelding mandag ettermiddag.

Får unntak

Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler, og rødt nivå på videregående, fra 3. januar.

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. Vi viderefører det nasjonale tiltaksnivået etter jul. Fra 1. januar innfører vi et eget unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen. Disse unntas fra smittekarantene i arbeidstiden fra første dag, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Faglig råd

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NRK at Helsedirektoratet er klar i sine anbefalinger i dag.

– Vi har gitt vårt faglige råd om at alle elever og lærere i barneskoler og ungdomsskoler bør teste seg før skolestart. Det er et stort apparat som skal til for å få det på plass, og det jobbes det nå med.

– Dette handler om å hindre at vi får mye smitte inn i skolene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Tonje Grimstad / NRK

– Hvorfor er det et poeng at alle tester seg før skolestart?

– Det handler om å hindre at vi får mye smitte inn i skolene. Vi husker kanskje etter sommerferien i år, hvor det ble en smitteoppblomstring i skolene, og hvor det hang i en god stund. Derfor er det ønskelig nå å gjøre så mye vi kan for å hindre at skolebarn bringer med seg smitte inn i skolene, eller for så vidt også lærere inn i skolene, i de første dagene. For på den måten kan vi etablere gode rutiner på skolene, og klare å holde smitten på et lavt nivå gjennom de første ukene.

– Og da handler det om hurtigtester?

– Da handler det om hurtigtester i første omgang, hvis det ikke er noen kommuner som velger en annen type tilnærming. For dette vil være litt opp til kommunene å velge hvordan de organiserer dette, sier Guldvog.

Han understreker at det først og fremst barnetrinnene og i ungdomsskolen anbefalingene gjelder.

Flere ønsker massetesting

I midten av desember ble koronarestriksjonene strammet inn. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og helsedirektør Bjørn Guldvog tok da til orde for at barn i skole og barnehage, samt de ansatte, bør hurtigtestes samme dag som juleferien er over.

Helsedirektoratets prioriteringsliste for hurtigtesting i kommunene er klar.

Øverst står helsepersonell og folk i samfunnskritiske roller. Dernest folk med symptomer på covid-19. Deretter ansatte i grunnskole og barnehage, samt elever og barnehagebarn.

I Ålesund har kommuneoverlegen allerede bedt om at over 7000 skolebarn fra 1. til 10. trinn blir testet før skolestart 4. januar. Mer enn 100 familier er i karantene og isolasjon ved en av byens skoler, etter et hissig smitteutbrudd som startet rett før jul.

Kommuneoverlege Alexander Wiig sier beskjeden om testing gikk ut til alle foreldre mandag morgen, etter en vanskelig avveiing.

I Ålesund ber nå kommuneoverlege Alexander Wiig om at over 7000 skolebarn fra 1. til 10. trinn blir testet før skolestart 4. januar. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Vi vet av erfaring at man får tilført mye smitte inn i skole og barnehager ved oppstart etter ferier, og vi har hatt en ganske kraftig økning i aldersgruppa 6 til 12 år nå den siste uka, sier han.

– Men er det riktig å teste alle når det er så vanskelig å skaffe tester mange steder?

– Det blir en vurdering vi gjør, der vi ser at gevinstene oppveier ulempene. Det vil alltid være vanskelige avveininger når man det er knapphet på ressursene, sier Wiig.

Også direktør for utdanning i Trøndelag fylkeskommune Vegard Iversen mener det er lurt å masseteste elever.

– Jeg tror det kan bidra til at vi bremser smittespredningen. Det gir en større trygghet blant elever og ikke minst ansatte.

Anbefaler alle kommuner å teste

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyser til NRK at mange kommuner allerede har utstyrt elevene med selvtester.

Direktoratet har sendt ut ekstra tester før julaften. Alle kommuner skal ha tester tilsvarende mer enn 75 prosent av innbyggertall.

– Personer som utgjør en kritisk samfunnsfunksjon prioriteres sammen med testing av elever før skolestart. I tillegg er utbruddstesting prioritert, men her benyttes også mye PCR-testing, sier Nakstad.

Forholder seg til anbefalinger

Ole Kristian Losvik, smittevernlege i Bodø kommune, sier de har hatt en relativt stabil smittesituasjon i desember. Og foreløpig nok tester.

– Vi håper at det snart kommer fler fra det nasjonale lageret.

Losvik sier de forholder seg til de nasjonale anbefalingene og prøver å følge dem så godt det lar seg gjøre.

– Vi må finne en løsning som gjør at vi får brukt testene vi har på en best mulig måte, sier Ole Kristian Losvik, smittevernlege i Bodø. Foto: Privat

– Så ser vi at summen av de som har behov for hurtigtester i dagene som kommer overstiger antallet vi har tilgjengelig, og som vi forventer å få. Så må vi finne en løsning som gjør at vi får brukt testene vi har på en best mulig måte.

– Det vil kreve en god del ressurser å få dette gjennomført, så vi vil bruke denne uka på å planlegge så godt det lar seg gjøre, sier Losvik.

Kommunene må vurdere selv

Ifølge Statsforvalteren i Nordland har Helsedirektoratet sendt ut et brev om prioritering av covid 19-tester i kommunene de kommende ukene. Brevet inneholder blant annet en prioriteringsliste som kan brukes.

– Det er riktig at ansatte og elever i skolen og barnehager også står på denne prioriteringslisten i en situasjon hvor det er nødvendig for å fange opp smitte før oppstart, sier Gro Aandahl-Sørgård, assisterende fylkeslege.

Aandahl-Sørgård sier behov og tilgang på tester vil variere fra kommune til kommune. Det er derfor lagt opp til at kommunene selv vurderer bruk av tester i lys av lokale forhold.

– De må se på nytten av å teste alle alderstrinn og skoler hvor sannsynligheten for smitte er lav, opp mot andre behov. Det vil altså fremdeles være slik at lokale smittevernmyndigheter vurderer hva som er hensiktsmessig ut ifra den situasjonen kommunen er i.