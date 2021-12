WHO: En tsunami av nye smittede

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I flere europeiske land meldes det i dag om smitterekorder.

– Jeg er svært bekymret for at omikron, som er mer smittsom, og som sirkulerer samtidig som delta, fører til en tsunami med smittetilfeller, sier generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

Danmark på topp i verden

Danmark har den høyeste smitteraten i verden når befolkningsstørrelsen tas i betraktning. Det danske folkehelseinstituttet Statens Serum Institut (SSI) anslår at 80 prosent av de positive koronatestene i Danmark nå er tilfeller av omikronvarianten.

Direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm oppfordret i dag danskene om å ta det med ro på nyttårsaften og samle ti stykker i private hjem

– Hold det smått og hvis mulig utendørs. En meget kraftig oppfordring om å ikke planlegge store nyttårsarrangementer med risiko for smittespredning med alkohol i blodet.

Danmark har den høyeste smitteraten i verden når befolkningsstørrelsen tas i betraktning. Foto: HENNING BAGGER / AFP

Frankrike slår sine egen rekorder

Frankrike melder i dag om 208 tusen nye tilfeller, som slår gårsdagens rekord. Det var det høyeste antall nye smittede målt under hele pandemien i landet. Helseminister Olivier Véran sa på en pressekonferanse at det ikke lenger var snakk om en ny smittebølge men om «flom».

Fra om med fredag blir det igjen påbud om bruke munnbind når man beveger seg utendørs. Folk blir pålagt å jobbe hjemmefra minst tre dager i uken.

Storbritannia pøser ut boosterdoser

Også Storbritannia har i dag rekordmange smittede. 183 037 nye smittede er 50 000 flere enn siste smitterekord, melder britiske myndigheter.

Storbritannia setter derfor boosterdoser i stor skala. Ifølge BBC har 57 prosent av befolkningen over 12 år nå fått sin tredje dose.

Brannvesenets fagforening forteller at hver tredje brannbil i London nå ikke kan tas i bruk, fordi konstablene enten er syke eller i smittekarantene.

Ifølge BBC har 57 prosent av den britiske befolkningen over 12 år nå fått sin tredje dose. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Rekordmange døde i Polen

I Polen hvor bare 55 prosent av befolkningen har takket ja til å la seg vaksinere, stiger dødstallene voldsomt.

På onsdag ble det rapportert om 794 døde som følge av korona, over 75 prosent av disse var ikke vaksinert.

Dødstallene øker selv om smittetrykket nå er lavere enn både Norge og mange av landene i Vest-Europa. Myndighetene varsler en hard nedstenging.

2022 kan bli bedre

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det kan gå mot lysere tider når det gjelder koronapandemien. Men mer vaksinering er helt nødvendig.

– Vi kan få en slutt på fasen med sykehusinnleggelser og død, sier WHO-ekspert Mike Ryan.

Ifølge WHO er det viktig at minst 70 prosent av innbyggerne i hvert av verdens land er vaksinert innen midten av neste år.

I tillegg regner FN-organisasjonen med at det vil bli framskritt når det gjelder medisinsk behandling for dem som blir smittet og utvikler alvorlig sykdom.