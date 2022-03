Tidligere forsvarssjef: – Nå må Norge våkne

– Nå må vi våkne. Det er storkrig i Europa. Bare timer vekk fra oss ser vi krigens gru i alle nyhetsbilder, sier tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier at regjeringen har besluttet å styrke Forsvaret med ekstra bevilgninger allerede inneværende år. Fredag legger regjeringen frem bevilgningen.

Sunde mener Norge ikke har tid til lange, byråkratiske prosesser.

– Vi må ha raske og korte prosesser på å skaffe det materiellet vi trenger, sier Sunde.

– Mange europeiske land styrker nå forsvarene sine samtidig, og da er det først til mølla for å få utstyr og materiell.

– Må fylle opp lagrene igjen

Torbjørn Bongo er leder i Norges offisers- og spesialistforbund. Han mener det var riktig av regjeringen å sende våpen og materiell til Ukraina, men mener det nå er viktig å tilføre mer penger til Forsvaret.

– Vi må fylle opp lagrene igjen. Mye av det utstyret vi har sendt til Ukraina, er ting som vi har hatt for lite av over lengre tid, sier han.

– Det at vi faktisk får penger nå er veldig velkomment, men også høyt påkrevd.

Torbjørn Bongo er arbeiderpolitiker og leder i Norges offisers- og spesialistforbund. Han mener Forsvarets mangler må tettes så raskt som mulig. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Bongo viser til at for eksempel HV-soldater mangler personlig bekledning og utstyr.

– De manglene Forsvaret har kan og bør tettes så raskt som mulig, sier han.

Forventer tiltak med rask effekt

Høyre forsvarspolitisk talsmann, Hårek Elvenes, forventer at regjeringen kommer med tiltak som gir rask effekt.

– Vi må øke beredskapsbeholdninger, som for eksempel ammunisjon og drivstoff. Da vil vi få avdelinger som raskere kan utføre sitt oppdrag, slik som det er forventet.

Elvenes poengterer at Norge har et godt forsvar, men at det er rom for forbedringer.

– Forsvaret må bygges større for å kunne møte en skjerpet sikkerhetspolitisk situasjon, sier han.