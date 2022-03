– Jeg skal ikke fordele noe skyld på hvorfor situasjonen er som den er. Men status er at vi trenger materiell, og vi trenger det nå, sier sjef for HV-16, kommandør Jon Ivar Kjellin.

Også i Finnmark mangler det utstyr nok til alle heimevernssoldatene.

Ifølge Kjellin mangler Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 både ski, vinterklær, truger og pulker. Distriktet omfatter Tysfjord, Lofoten og Vesterålen i Nordland og hele tidligere Troms fylke.

– Vi kan ikke kalle inn alt av personell og være sikre på at de har den utrusningen de skal ha, sier han.

Vanskelig å løse oppgaver

Heimevernet skal på kort varsel kunne stille opp når sivilsamfunnet trenger hjelp og beskyttelse. I fredstid kan det være alt fra naturkatastrofer til leteaksjoner. I en krise eller krig kan det være å sikre befolkningen, bygg og infrastruktur.

Uten nødvendig utstyr på plass, kan det bli vanskelig å utføre oppdragene i vintersesongen.

Når det nå foregår en krig i relativ nærhet til hans distrikt, blir han ekstra bekymret.

– Vi har begrensede muligheter til å løse de oppgavene vi er pålagt – spesielt på vinterstid, sier Kjellin.

Heimevernet kan kalle inn soldater til øvelse seks dager hvert år, og befal og offiserer ni dager. Men i Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt er det vanskelig å gjennomføre.

– Vi er godt under halvparten av det vi har lov til, sier Kjellin.

Dette er HV-16 Ekspandér faktaboks HV-16 holder til i Narvik kommune i Nordland. Sjefen for HV-16 har ansvaret for den militære beredskapen i nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele tidligere Troms fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner. Kommandør, Jon Ivar Kjellin, er distriktssjef og leder 20 områdesjefer. Innsatsstyrken i HV-16 heter Claymore. Kilde: Forsvaret.no

– Krevende situasjon

Også aller lengst i nord, i Finnmark, er utstyrssituasjonen krevende. Det forteller HV17-sjef, oberstløytnant Bernt Lockert. Der har heimevernet en egen førstegangstjeneste. Den får utstyret den skal ha.

– Når det gjelder resten av HV17 er situasjonen krevende. Vi har ikke alt utstyr til alle. Vi er i en prosess for å få bedre tilpassa utstyr til klima og oppdraget vi har i Finnmark, sier Lockert.

I en krisesituasjon vil ikke utstyrsmangelen ha en avgjørende effekt på operativ evne.

– Blir det krise, løser vi oppdraget uansett. Det må ingen være i tvil om. Vi er ikke handlingslammet av utstyrsstatusen. Men å forbedre utstyret vil ha en positiv effekt på hvordan vi vil løse oppdraget.

HV17-sjef, oberstløytnant Bernt Lockert Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret / Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Han er glad for at det settes fokus på dette med utstyrsmangel. Dette er ikke bare en utfordring i Heimevernet, men også i Forsvaret generelt.

– Det er få hurtige løsninger på dette, og det vil nok ta tid å få utstyret på plass, selv om man bestemmer seg for å ta ordentlig grep om dette. Men håpet mitt er at det blir funnet penger til det som vi har bedt om å få.

Håper politikerne tar grep

Frank Eilertsen er distriktsrådsleder i HV-16. På vegne av arbeidsutvalget har han nå sendt inn en bekymringsmelding til Stortinget.

– Vi er kommet til et nivå som ikke er forsvarlig, og med tanke på spenningene vi nå ser i vår del av verden, er vi nødt til å si ifra, sier han.

Eilertsen er oppgitt over situasjonen. Nå håper han politikerne tar grep og setter av mer penger.

– Det er ikke snakk om store summer, men om vilje, sier Eilertsen.

Distriktsrådsleder, Frank Eilertsen, i HV-16 er bekymret over situasjonen. Foto: Privat

I brevet sitt til Stortinget skriver han også om mangelen på personell. Han mener dette kun kan løses ved at soldater fra HV-distriktet tar med seg personlig utrustning over til Heimevernet etter endt førstegangstjeneste.

– Sett i lys av de spenninger som utspinner seg i vår del av verden er det et tankekors at vi ikke evner og utruste våre soldater med livsviktig utstyr som trengs for å beskytte deg og meg.

Heimevernet lengst nord i landet har ikke det utstyret det trenger for å trene om vinteren. Foto: Joakim Salmelid/Forsvaret

Skal se nærmere på saken

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, blir overrasket når han hører hvordan situasjon er for HV-16.

– Heimevernet har blitt styrket de siste årene med nye våpen, kjøretøy og klær. Men hvis det fortsatt er mangler, må man selvfølgelig se nærmere på det, sier han.

Han sier at han nå vil følge opp situasjonen.

– Er det mangel på ski, så må man selvfølgelig skaffe det. Vi må se på om dette er reelt, og om det kan løses internt i Forsvaret, sier Elvenes.

– Hvis det ikke er ressurser nok, så må man få et signal politisk om det.

NRK har også vært i kontakt med Forsvarsdepartementet, men de har så langt ikke besvart våre spørsmål.

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, sier han skal følge opp situasjonen. Foto: Anne Wirsching / NRK

Har rapportert om problemet før

Frank Eilertsen i Heimevernet er klar på at for lite utstyr ikke er et nytt problem i deres distrikt.

– Situasjonen har vært slik i mange år, og det er ikke noe som tyder på at det vil endre seg, sier Eilertsen.

Det underbygges av sjefen for HV-16.

– Vi har over flere år hatt problemer når det gjelder tilstrekkelig utrusting, og dette er noe vi har rapportert om, sier Kjellin.