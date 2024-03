Svært farlig narkotisk stoff påvist hos et barn i Tromsø

Det melder politiet i Troms og Universitetssykehuset i ei felles pressemelding.

– For Troms politidistrikt og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er det viktig at både helsepersonell, rusmiljø og øvrig befolkning er klar over at stoffet nå er i omløp i Tromsø, skriver politiet.

Etonitazen er et kunstig opioid som er 100 ganger mer potent enn morfin.

Fakta om etonitazen Ekspander/minimer faktaboks mye er fortsatt ukjent om stoffets egenskaper, og det kan ha uforutsigbare virkninger. Merk spesielt: Motgift (nalokson) kan ha kortere/svakere effekt

Det kan kreves høyere doser eller hyppigere dosering med motgift

Stoffet vil sannsynligvis ikke gi utslag for opioider ved hurtigtest/screening Ingen former for etonitazen er lovlig i bruk i Norge. Det selges illegalt og kan være blandet med andre narkotiske substanser uten at brukeren er klar over det. Fakta: Politiet i Tromsø og UNN

Ber om tips fra folk

Tilfellet som nå er oppdaget i Tromsø, gjaldt et barn under 15 år.

Vedkommende fikk behandling på sykehuset og overlevde.

– Vi er bekymret for at barn og unge kommer i kontakt med stoffet, og ber foreldre og andre være spesielt oppmerksomme, sier seksjonsleder Lars Lindén ved Tromsø politistasjonsdistrikt.

Ved inntak av dette stoffet er det stor fare for livstruende forgiftning, respirasjonsstans og død.

– Vi vet per nå ikke hvilken form dette stoffet er inntatt i. Samtidig ønsker vi å be de som allerede er rusbrukere om å være spesielt forsiktige. Stoffet kan være blandet opp i andre rusmidler som for eksempel heroin, sier overlege Lena Aronsen ved UNN.

Kan være i flere former

Stoffet kan opptre i ulike former som blant annet pulver, tabletter, nesespray.

Både UNN og politiet oppfordrer folk om å tipse politiet på telefon 02800 om de har opplysninger.

– Ring 113 hvis du mistenker at noen har inntatt stoffet.