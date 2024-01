Den elleville narko-turen: – Gikk kappgang over fjellet med bøyd rygg

De husker i utgangspunktet lite, de tiltalte i den store narko-rettssaken som pågår i Nord-Troms tingrett i disse dager.

Men når aktor viser fram selfier, meldinger og GPS-sporing på skjermen framfor vitneboksen, kommer historiene.

Om en gjeng menn med guttastemning som har viklet seg inn i et lite sirkus.

Som nå gjør at de står tiltalt i en av Nord-Norges største narkosaker.

Seks menn som del av et større organisert nettverk skal ha innført, oppbevart og overlevert 339 kilo hasj og 12 kilo marihuana.

– Vi var full av testosteron. Det er ikke dagligdags for noen av oss å dra over grensa for å hente narkotika. Det ble litt tøff, opphausset stemning. Litt hanekamp.

Det forteller en av de tiltalte, en mann i 40-årene, i retten torsdag.

– Jeg ville hjelpe broren min. Han trengte hjelp. Og han trengte en som han kjente og stolte på.

Her er mannen i 40-årene sammen med en av de andre som var med på turen. Foto: En av de tiltalte

«Sjefen» satt rusa i Spania

Broren er en tromsømann i 50-årene som er antatt som en «hovedmann» i narkoligaen.

Han hadde flyttet til Spania for å komme seg unna rusmiljøet, men det hadde motsatt effekt.

Han satt full på alkohol og i kokainrus under pandemien og hadde behov for raske penger.

Da han ble kjent med «folk som kjenner folk» på den «lovløse» klubben han var medlem i der nede, organiserte han en rekke barndomskompiser og familiemedlemmer inn i et nettverk.

En «genial» smuglerrute til fots ble en suksess i starten.

Men så begynte kjøperne å klage på «elendig» hasj. Det førte bare til større økonomiske problemer og høyere press på å levere.

– Jeg fikk inntrykk av at vi fikk gammelt restavfall som har ligget på lager lenge, som de (i Spania) ikke har fått avkastning på, kommenterte tiltalte tirsdag.

Og da kom broren inn i bildet.

Som NRK skrev onsdag, bar tre menn 228 kilo hasj i ryggsekker over fjellet mellom Sverige og Norge.

Broren forteller nå flere detaljer om de tre strabasiøse turene i oktober 2020 med dårlig stemning, dårlig vær og slitne kropper.

Arbeidsmoralen slo inn

De hadde leid seg en leilighet i Sverige, og ventet på en leveranse. I mellomtiden saumfarte de området, fant båtplass og dro på fisketur.

Så en kveld kom en varebil ryggende foran døra, og ut kom det to menn.

Først kom det en bag. Så en til. Og så en til. Og så fikk de beskjed om å hjelpe til å bære. Det begynte å gå opp for dem at dette var et mye større omfang enn de trodde.

– Jeg tenkte først at hasjen var godt gjemt i bagene. Men så stablet vi hasjen i en køyeseng. Den første senga blir full. Så den neste.

De lukker dørene, trekker for gardinene og begynner å telle. Flere ganger. De kom til at det var rundt 230 kilo hasj.

– Vi var full av adrenalin, nerver og sjokk. Og så slo den gamle arbeidsmoralen inn. Det var bare å få det pakket og ordnet i bunter, og ut av leiligheten når være løyet og mørket kom.

Denne båten var full av pakker med hasj. Pluss en sjåfør. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: politiet

Dramatisk båttur med 160 kg hasj

De parkerte langs veien, løftet 160 kilo hasj over autovernet og ned i båten. De merket at det ble tungt for den oppblåsbare «baljen».

Innsjøen Torneträsk i Nord-Sverige var stormfull med hvite bølger. Først prøvde den ene tiltalte å kjøre båten. Det gikk ikke. Så mannen i 40-årene.

Han snirklet seg rundt en odde og til innerst i innsjøen. Han nådde akkurat fram før båten punkterte.

– Det var motstrøms og store bølger. Det var en livserfaring den båtturen. Jeg satt hele tiden og lurte på om dette kom til å gå bra, sier mannen i retten.

– Jeg har ikke så høye tanker om meg selv, men jeg tenkte på verdiene og varene. Og ansvaret broren min satt med, om det gikk galt.

De hadde planlagt å ta inn på en liten turisthytte for å få varmen i seg, men den var opptatt.

Så de bar hasjen opp mot grensa, pakket det under en presenning og la mose over. Så gikk de den fire timer lange turen tilbake til leiligheten.

Her er området «gutta på tur» har vandret for å innføre hasj og Marihuana til Norge.

Kappgang med bøyde hoder

Dagen etter, når mørket hadde kommet, fylte de tre sekker med 60 kilo hasj og spaserte de vel tre milene til Bardu i Norge.

Men det var en stresset stemning. En av mennene skulle hjem til bursdagen til kjæresten. Derfor tok de seg ikke tid til å nyte turen, tenne bål og grille pølser.

– Det ble et kappgangmaraton over fjellet. Det var en surrealistisk opplevelse å være med på. Vi gikk med tunge ryggsekker mens vi bøyde oss for å ikke bli sett av tollerne, forklarte mannen i 40-årene.

På andre siden av fjellet ble mennene møtt av et kjent ansikt.

– Jeg var ikke forberedt på at onkelen min på 70 år skulle komme og hente 60 kilo hasj. Jeg ble overrasket, for jeg visste ikke at han var en del av dette.

Da politiet to år etterpå gjorde undersøkelser rundt Lappjordhytta fant de denne søppelsekken, som de tiltalte har erkjent at narkotikaen ble gjemt under. Foto: politiet

Mennene var slitne, sultne og trøtte. Men bare noen dager etterpå måtte de tre legge ut på tur igjen. For det lå jo fortsatt vel 160 kilo hasj ute.

– Jeg følte meg som et esel, sa en av de andre tiltalte i retten onsdag.

– Det var vi eslene. Det var vi som fikk beskjed om å komme oss på fjellet igjen, beskrev også 48-åringen torsdag.

Han hadde kjøpt seg en GPS for å finne veien tilbake til deponiet. Denne GPS-en har politiet etterpå hentet ut data fra, som er medvirkende til at ligaen ble avslørt.

Våt og kald kom de fram til Lappjordhytta, som eies av Den Norske Turistforening. Etter noen timer begynte de å flytte på hasjen.

Og så tok de med seg det de klarte å bære, og gikk tilbake over fjellet igjen.

GPS-data har senere bidratt til å gi politiet et godt bilde av hvordan de har operert. Foto: politiet

Måtte snu underbuksen og dra igjen

– Vi fikk klager på at hasjen var vannskadet og ødelagt. Det var tungt å bli beskyldt for å være skyld i det når vi hadde pakket, ordnet og båret på dette, sier tiltalte.

På grunn av «hasjtørke» sørpå, dårlig økonomi fordi den hasjen de hadde hentet ikke ble solgt og at vinteren hadde kommet snikende, ble turfølget på nytt kontaktet. Bare noen dager etter sist tur igjen.

– Vi fikk beskjed om å snu underbuksen og komme oss på fjellet igjen. Vi prøvde å si at vi trengte mer tid, men det var vanskelig å nå gjennom til en som sitter i flaska med kokain under nesa, sier den tiltalte.

De var nå så slitne, sure på hverandre og lei at de knapt tålte å se på hverandre. De orket ikke å gå nok en gang, så de leide seg en ATV for å komme til deponiet.

Narkoliga fra samme bydel

Det kriminelle nettverket består blant annet av en gjeng barndomskompiser og familie fra samme bydel i Tromsø.

13 personer har vært siktet i tilknytning til det profesjonelle narkotikanettverket.

En av disse er allerede dømt, en har vært sentral, men er nå død, to har fått saken henlagt og et par har ikke fått saken sin prøvd ennå.

Rettssaken som nå pågår varer i to uker. De tiltalte risikerer fengsel på mellom 3 og 15 år.