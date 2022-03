– Dette er Jackie. Hun er en av de erfarne og en av de viktige lederhundene på Iditarod, så hun er med i år.

NRK møter Thomas Wærner som er på en lett skogstur med Jackie og tretten andre hunder i Nord-Torpa. Disse hundene utgjør spannet som skal delta i Finnmarksløpet 11. mars 2022.

– Det er bra for hundene at ikke alt skal være seriøs trening, sier han under turen der hundene løper fritt.

Wærner har kjørt med det samme spannet siden 2018, og vant hundesportens gjeveste pris da de tok hjem seieren i Iditarod i 2020. Året før vant de både Finnmarksløpet og Femundløpet, og tidligere i vinter kom de først over mål i Femunden.

Men nå er tiden inne for et generasjonsskifte.

– Litt gambling er det, men jeg føler at det er det riktige.

Wærner bytter ut halvparten av hundene i spannet før løpet. Han har tatt inn syv nye hunder som er tre og et halvt år gamle. Resten av spannet består av erfarne Iditarod-hunder, slik som Jackie.

– Det er litt trist å ikke kjøre mange av hundene en gang til. Men du må fornye deg og tørre å slippe til de unge.

Og Wærner har stor tro på de unge hundene i spannet:

– Jeg tror det vil gjøre at spannet blir bedre. Litt mer ungdommelig og litt mer trøkk der jeg trenger det. Det er en balanse.

– En av få som tør å si at han skal vinne

Hans Petter Dalby er NRKs ekspertkommentator under Finnmarksløpet.

Ifølge han blir årets løp kanskje mer åpent som følge av utbyttingen av halve spannet til Wærner.

– Jeg kan bare gjette meg til hva grunnen for byttet er, men Femundløpet var nok i år et tøft løp, som har gjort at Thomas må ta inn en del av unghundene sine, som ikke har gått så langt før, sier Dalby.

Han synes absolutt Werner fortsatt kan regnes som en favoritt blant årets løpere.

– Thomas drar ikke til Finnmark for å kjøre tur eller komme seg gjennom. Han er en av de få som tør å si at han skal vinne.

Dalby understreker at situasjonen er litt annerledes nå og tror Wærner kjenner på det.

– Han har ikke den tryggheten i det spannet han egentlig skulle kjørt, så han er nok litt mer spent.

Ekspertkommentatoren forteller at det er vanlig at hundekjørere må gjøre rokeringer i spannene, men at å bytte ut syv av fjorten hunder er flere enn normalt.

NRKs ekspertkommentator Hans-Petter Dalby forteller at Wærners bytte gjør årets løp mer åpent. Foto: Knut-Sverre Horn

– Min oppgave er å få hundene til å føle seg vel

Nå er spørsmålet om de nye hundene klarer å holde distansen på 1200 kilometer over Finnmarksvidda. Wærner er sikker på at hundene kommer til å prestere:

– Det er jo spennende. Det er kanskje noen hunder som synes det er gøy i fire dager, men ikke så gøy i fem-seks dager. Men jeg har tillit til dem.

Wærner er opptatt av at hundene skal ha det bra under løpet, og at det er hans sentrale oppgave.

– Min oppgave på Finnmarksløpet er å få hundene til å føle seg vel hele tiden. Det er den balansen. Ikke kjøre for langt slik at de blir for slitne, og ikke kjøre for kort sånn at man ikke tar ut potensialet i dem.

Og han er klar på å bryte løpet dersom han må:

– Jeg bryter løpet hvis jeg tror jeg må kjøre hundene i kjelleren mentalt. Da tar jeg heller og pakker sammen og sier det ikke er mitt år. Det er ikke fordi jeg ikke vil fullføre løpet, men jeg tror jeg ødelegger noe i hundene om jeg bryter den tilliten, sier Wærner.

Veteranene vil løpe først i sporet

Wærner omtaler to av de unge hundene i spannet som superguttene. Det gjelder Palmer og Reggie, og begge skal få prøve seg foran i spannet i perioder under løpet. Her tror han at de har en framtid:

– Det er de to jeg tror kommer til å ta over rollen som hovedledere. De er ekstremt gode, sier Wærner.

Men det er først og fremst de legendariske lederhundene Jackie og K2 som kommer til springe først i sporet. Og Wærner har bare gode ord å beskrive dem med:

– Jackie er en meget bestemt dame, og man må smiske litt med henne. Hun gjør som hun selv vil og er et råskinn.

– Egenskapen til K2 er at han aldri blir sliten og er veldig gjengiven. Han er den perfekte sledehund.