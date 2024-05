– Jeg våknet og så det. Jeg tenkte: «Hva, herregud?». Selvsagt tror jeg på talentet mitt, men å høre slike ting fra en jeg var lagkamerat med for lenge siden, det var utrolig, sier Emmanuel Danso til NRK.

Ghaneserens telefon lyste opp etter at landsmannen Mohammed Kudus hadde gjort et intervju med Sky Sports i april. Det var der han trakk frem Danso som den beste spilleren har han spilt med.

– Du vet ikke hvem han er nå, men du vil gjøre det snart. Emmanuel Danso. Jeg spilte med ham på akademiet i Ghana, og han er blant de beste spillerne jeg har spilt med. Jeg har spilt med mange her (i West Ham) og Ajax, men han er den ene, sa Kudus i intervjuet.

– Jeg måtte se det om og om igjen. Han fortalte meg etterpå at han hadde gjort et intervju, men jeg visste ikke noe om det, så da jeg så det, så var det en stor overraskelse. Da jeg så på telefonen så tenkte jeg bare «hva?». Alle sendte det til meg og det betød så mye for meg, sier Danso selv.

Kl. 18 torsdag kveld møter Godset Lillestrøm i cupen.

Noen av spillerne som Mohammed Kudus har spilt med Ekspander/minimer faktaboks I Ajax: Daley Blind, André Onana, Lisandro Martínez, Antony, Dusan Tadic, Sébastien Haller, Jurrien Timber og Ryan Gravenberch.

I West Ham: Jarrod Bowen og Lucas Paquetá.

For Ghana: Thomas Partey og Iñaki Williams.

805 minutter på halvannen sesong

Det hele må sies å være en stor kontrast. Kudus startet seniorkarrieren i danske Nordsjælland, før han ble solgt til Ajax i 2020. Der fikk vingen for alvor fart på sakene forrige sesong, med blant annet fire mål på seks kamper i Mesterligaen.

Turen gikk videre til London og West Ham, hvor Kudus har scoret 13 mål på 43 kamper og vært blant Premier League-lagets beste spillere.

Danso har selv tidligere spilt før andrelaget til den franske storklubben Lyon, før han kom til Strømsgodset sommeren 2022.

Der har han slitt med å få spilletid og står kun med 805 minutter ute på banen, fordelt på 21 kamper.

I 2024 åpnet han med å spille det siste kvarteret mot Molde i serieåpningen. Han har også startet i den første og andre runden i cupen, men har vært på benken i de øvrige kampene - før han har stått over de siste to kampene med skade.

SKADEPROBLEMER: Ghaneseren har flere ganger blitt satt tilbake av skader i løpet av tiden i Strømsgodset. Her med en ispose rundt låret etter en kamp mot Molde. Foto: NTB

Treneren: Ser et kjempepotensial

Klippet av Kudus' lovord spredte seg også raskt til Strømsgodset-laget.

– Vi vet jo at han er en god kompis av Danso, så det er sikkert gjort litt som en vennetjeneste. Men jeg skjønner at han sier det, for han har ekstreme ferdigheter, sier kaptein Gustav Valsvik om rosen.

– Det er naturlig at Kudus nevner Danso som en god fotballspiller. Det så Strømsgodset også at de hentet han hit, og det ser vi også tidvis i hverdagen her, sier Godset-trener Jørgen Isnes.

Isnes sier at den 23 år gamle defensive midtbanespilleren er en kvalitetsspiller på sitt beste og at han ser et kjempepotensial i ham, men:

– Så er det det med å være en fotballspiller over lengre tid. Det å kunne stå en treningshverdag, trene godt nok over tid og unngå for mye småtterier av skader. Det er også en viktig del av det, og der har kanskje Danso slitt litt det siste året, sier Isnes.

TRENER: Jørgen Isnes tok over Strømsgodset før 2023-sesongen. Foto: NTB

Spår overgang til Premier League

Danso og Kudus spilte sammen på akademi fra de var tolv år i Ghana. Strømsgodsets høyreback Ernest Boahene spilte også sammen med de to landsmennene fra tidlig alder.

– Jeg har spilt med begge to og det er helt sant det Kudus sier. Det er ingen tvil om det, sier Boahene om Danso.

Høyrebacken spår at Danso innen kort tid vil være i Premier League og har potensial til å bli blant verdens beste defensive midtbanespillere. Hvis han holder seg skadefri.

– Jeg tror alle får sin tid til å skinne. Han kommer til å skinne, det er ingen tvil om det, sier Boahene.

– Det er vel litt kroppslige utfordringer som gjør at han ikke spiller mer. Det er det å sette sammen flere gode måneder med trening og kamper. Det trenger han, og hvis han får gjort det, så får vi nok bare beholde ham en liten stund, supplerer midtbanespiller Herman Stengel.

Danso selv ser enkelt på det:

– Du må bare jobbe hardt og komme tilbake sterkere. Det eneste som gjelder for meg er å jobbe hardt, sier han.