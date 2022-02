Det var en glad og opplagt Thomas Wærner som kryssa målstreken på Røros søndag kveld.

– Det har vært en bra og tøff tur, sier han.

Det har vært varmere enn det pleier å være under Femundløpet, og det har gjort løypa krevende.

– Det gjør at man må disponere riktig for å få det til å fungere. Det er veldig fort gjort at hundene tar i for mye, og da er du ute og kjører, sier Wærner.

OPPLAGT: Wærner forteller at han har hatt en bra, men samtidig tøff tur. Likevel virka 48-åringen opplagt da han kom i mål søndag kveld. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Erfaren hundekjører

Dette er andre gang 48-åringen vinner Femundløpet. Forrige gang var i 2019. Samme året vant han også Finnmarksløpet.

I tillegg har han en førsteplass fra Iditarod, som er verdens tøffeste og lengste hundeløp. Løpet arrangeres i Alaska i USA, og den seieren tok han i 2020.

I tillegg til å være en erfaren hundekjører driver Wærner Berserk kennel ved Synnfjell i Nord-Torpa. Han er også initiativtakeren til hundeløpet Mush Synnfjell.

Spennende kamp bakover

Bakover i løypa ble det en skikkelig kamp om andre- og tredjeplassen. Robert Sørlie, John Erik Eriksen og Malin Strid kjempa lenge om de to siste plassene på pallen.

Sørlie trakk til slutt det lengste strået og kjørte inn som nummer to. Strid kryssa målstreken bare en hundespannlengde bak Sørlie, og sikra seg dermed tredjeplassen.

Sørlie har tidligere vunnet Femundløpet hele 13 ganger. Sist var i 2020.

NUMMER TO: Robert Sørlie sikra seg andreplassen i Femundløpet 2022, etter en svært spennende innspurt. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Wærner forteller at han følte seg ganske trygg på seieren, men at han aldri tør å føle seg helt trygg når Sørlie er med.

– Robert er Robert, så du vet aldri hvor du har han hen, men da jeg kjørte fort opp til Orkelbogen tenkte jeg at jeg hadde en god sjanse, sier han.

Femundløpet er 650 kilometer langt, og i år var det 160 startende hundespann i løpet. Det starter og slutter i Røros, og er verdens største hundesledeløp.

Femundløpet Ekspandér faktaboks Femundløpet er et langdistanse hundeløp som tar utgangspunkt i Femundsmarka og omegn.

Løpet kjøres i tre distanser. 650m, 400 km og en juniordistanse på 213 km.

Start og målgang er på Røros i Sør-Trøndelag, ellers foregår det meste av løpet i Hedmark.

Løpet har sjekkpunkter i Tufsingdalen, Drevsjø, Søvollen, Tynset, Grimsbu og Tolga før målgang.

Femundløpet ble arrangert for første gang i 1990.

Det er en hundekjører som har vært med på alle disse løpene, og vunnet ti av dem, Robert Sørlie – også kalt mr. Femundløpet.

For mer info: www.femundlopet.no

Koronatrøbbel i fjor

I fjor ble Femundløpet avlyst i siste liten på grunn av koronapandemien.

I år kunne løpet gjennomføres igjen, men med noen få endringer. Starten måtte flyttes bort fra Røros sentrum og ut på et jorde i nærheten.

I tillegg måtte deltakerne klare seg selv fra start til mål. Det vil si at de måtte ordne mat selv og sove ute, enten i telt eller sammen med hundene.

– Vi har lenge tenkt på å arrangere et villmarksløp, og det har vi fått testa ut i år. Løperne virker veldig fornøyde med det, sier løpsleder Rune Hesthammer.

Nervepirrende innspurt i går

I går kryssa Ove Grytbak fra Røros målstreken først, etter en nervepirrende innspurt med Leif Tore Lie.

Grytbak ble med det norsk mester i Femundløpets 450 kilometer klasse.

I juniorklassen var det Jacob Tollefsen fra Engerdal som stakk av med seieren. Han kjører for Femund Trekkhundklubb.