Thomas Wærner vant Iditarod

Wærner og hundene hans gikk i mål i Nome i Alaska klokka 0938, norsk tid. Med ti hunder igjen hadde han et fem timers forsprang ut på siste etappe og konkurrentene hadde mer eller mindre gitt opp.

– Jeg er litt trøtt nå, sa Wærner til journalistene, rett etter målstreken.

Wærner tok det med ro de siste hundre metrene før mål. TV-kommentatorene i Alaska spekulerte på om han gjorde det for å nyte den spesielle stunden, litt ekstra.

– Helt fantastisk

JUBLER HJEMME: Kona Guro Byfuglien Wærner har reist hjem til Nord-Torpa på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Foto: Privat

Kona og handler Guro Byfuglien Wærner sitter hjemme i Torpa og jubler over seieren.

– Dette er helt fantastisk, han har drømt om dette helt siden han var guttunge.

Byfuglien Wærner var med i starten av løpet, men valgte å dra hjem på grunn av koronaviruset. Med små barn så prioriterte hun å komme seg hjem fort.

– Jeg skulle gjerne ha vært der sammen med ham nå. Men det er deilig å se at hardt arbeid gir resultater. Dette er en seier som har tatt årevis med jobb og planlegging, gjennom avlsarbeid og trening, sier hun.

– Et rått løp

Hans Petter Dalby, er NRKs hundekjøringsekspert.

– Dette er helt rått, han utklasser jo konkurrentene. Mange hadde en liten tvil til taktikken underveis, men dette er bare fantastisk, sier Dalby.

Dalby sier at dette løpet ble perfekt for Wærner siden hans hunder er trent for svært tunge forhold.

– Det har vært stang inn for Thomas, Han har bevisst avla hunder som passer under Finnmarksløpet og de tunge forholdene der. Når dette slår til under Iditarod så finner vi litt av rsaken der, sier en imponert Dalby.

– Er vant med Synnfjellet

NRK snakket med Thomas Wærner på det siste sjekkpunktet, ett døgn før målpassering.

– Seieren er innenfor rekkevidde, men det har hendt før at folk har sliti seg med å komme seg til mål fordi det har blåst opp. Men jeg er vant med Synnfjellet, så jeg skal nok takle noe vind.

Tredje nordmann

Wærner er tredje nordmann som vinner det prestisjetunge løpet, Robert Sørlie vant i 2003 og 2005, mens Joar Leifseth Ulsom vant i 2018. Wærner vant i fjor både Finnmarksløpet og Femundsløpet.

TO VINNERE: Thomas Wærner, vinner av Iditarod 2020 og Robert Sørlie, som tidligere har vunnet løpet. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

På grunn av korona-utbruddet blir det ikke noen fest ved målgang, slik det pleier å være.