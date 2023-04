Stortinget ber regjeringa vurdere alternativ til elektrifisering

Terje Halleland, Frp

– Dette er svært gledeleg. Kraftsituasjonen i Finnmark gjer det nødvendig å sjå på alternativ til å elektrifisere Melkøya med kraft frå land.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

– Det er eit viktig vedtak for å få grundig greidd ut moglegheitene for CCs, og ein burde også sett på høvet til ei delelektrifisering. Regjeringspartia burde vere opptekne av straumsituasjonen i Finnmark og når han er så kritisk som han er bør dei slutte seg til dette vedtaket.

Sofie Marhaug, Raudt

– Forslaget betyr det at regjeringa må vurdere dette på ny. Då held det ikkje å peike på over ti år gamle vurderingar for å avslå denne teknologien. Så kan regjeringa sjølvsagt prøve å trenere viljen til stortingsfleirtalet, men det er ikkje særleg demokratisk. Det må i så fall få konsekvensar. Blir Stortinget køyrt over, vil det sannsynlegvis komme ein ny og strengare marsjordre som ikkje kan tilsidesetjast.

Lars Haltbrekken, SV

– No står Europa framfor ein ny alvorleg tørkesommar. Då kan ikkje Noreg svekkje klimamåla sine ved å la vere å kutte utsleppa frå eit av dei største utsleppspunkta vi har. Det er heilt avgjerande at utsleppa frå Melkøya blir kutta for at vi skal nå klimamåla våre. Samtidig er det viktig at vi unngår å tappe Finnmark for kraft og at vi unngår nye alvorlege konfliktar med reindrifta. Med karbonfangst og lagring slår vi to fluger i éin smekk.

Terje Halleland, Frp

– Kraftsituasjonen i Finnmark gjer det nødvendig å sjå på alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft frå land. Med dette forslaget vil også karbonfangst og -lagring bli betre vurdert som eit alternativ i tillegg til havvind. Det er svært gledeleg at vi får på plass eit fleirtal.

Kristoffer Robin Haug, MDG

– Vi støttar CCS-forslaget for å sørgje for at den dyrebare straumen heller blir brukt til fastlandsindustrien vår. Men vi meiner Equinor og oljenæringa sjølv må ta rekninga for å kutte eigne utslepp. Det gir meining at dei bruker superprofitten dei har som følgje av Putins energikrig på å kutte utsleppa.

Ola Elvestuen, Venstre

– Vedtaket betyr uansett at regjeringa må gjennomføre ei eiga utgreiing av kostnader og moglegheiter for karbonfangst og -lagring på Melkøya. Det bør også Sp og Ap stemme for, og ikkje berre ukritisk halde fram med å godta tal og avgrensingar som er presenterte av Equinor. For Venstre er dette eit viktig gjennomslag for å kunne presse vidare på for forslaget vårt om å få på plass fangst og lagring av CO₂ på Melkøya som alternativ til kraft frå land.

Frederic Hauge, Bellona

– Det er svært gledeleg at Stortinget instruerer regjeringa om å gjere ei grundig utgreiing av karbonfangst- og lagring. Melkøya-saka er ein av årets viktigaste politiske saker, og avgjerande for Finnmarks framtid og for Noregs klimamål. Det er derfor viktig å få alle korta på bordet om korleis utslepp kan kuttast på Melkøya.

Marius Holm Rennesund, Thema consulting

– Frå å ha eit relativt stort overskot av kraft ser Noreg no ut til å gå mot eit underskot av kraft mot slutten av 20-talet. I ein slik situasjon er det naturleg at det både blir meir debatt rundt kva vi skal bruke straum på slik vi har sett rundt planane frå TikTok og Green Mountain rundt etableringa av eit datasenter på Hamar og rundt dei prosjekta der det er mogleg å redusere utsleppa utan å hente kraft frå land slik ein vil vere tilfelle dersom ein reinsar gasskraftverket på Melkøya. Ei utgreiinga av CCS-alternativet vil forhåpentleg gi eit meir oppdatert og klart svar på kva den beste løysinga for å få ned utsleppa på Melkøya vil vere.