– Jeg mener prislappen bør komme på under 2000 kroner per tonn CO₂, sier daglig leder for energiselskapet Ocean-Power, Erling Ronglan.

Ronglan sier at de har grovregnet på en løsning for karbonfangst og lagring av CO₂ på gassanlegget til Equinor utenfor Hammerfest.

Det vil si ikke akkurat på Melkøya, men på en flåte ved siden av øya.

– Ett av alternativene vi har sett for oss er å bygge en flåte med et komplett gasskraftverk og CO2-fangst oppå. Vi har dermed ikke sett på å fange CO₂ fra de eksisterende turbinene, slik Equinor har vurdert, sier Ronglan.

Erling Ronglan i Ocean-Power tror ikke det skal bli så dyrt å fange CO₂ fra Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest som det Equinor har regnet seg frem til. Foto: Ocean-Power

Han er åpen på at det er flere faktorer som er ukjent for dem, så lenge de ikke kommer i samarbeid med Equinor. Likevel mener han at tallene skal holde vann.

– Det kan være at vi klarer det enda lenger ned, men dette er et anslag jeg tror vi kan greie å oppnå, sier han.

Ronglan sier at løsningen de ser for seg er billigere fordi man slipper å stenge anlegget i byggetiden.

Equinor har en søknad inne hos Olje- og energidepartementet, der de ber om å få elektrifisere gassanlegget på Melkøya med landstrøm. Dette har utløst heftig politisk debatt.

Dette fordi løsningen både vil berøre reindrifta, gi kraftunderskudd i Finnmark og føre til høye strømpriser i fylket.

Senest sist lørsdag vedtok Senterpartiets landsmøte å gå bort ifra elektrifisering. Vedtaket kan skape regjeringskrise.

Press på Equinor

Frederic Hauge i Bellona mener regjeringen må legge større press på Equinor i denne saken.

Miljølederen mener det er oppsiktsvekkende at ikke regjeringen viser større vilje til å undersøke og ettergå tallene fra Equinor.

– At man velger å legge deres tall blindt som premiss for debatten, før man har behandlet den i departementet, virker forutinntatt. Det er bare å håpe at trykket blir stort at Ap snur i denne saken, sier Hauge.

Bellona-leder Frederic Hauge mener regjeringen må legge større press på Equinor. Foto: Ole Dalen / NRK

Ifølge Ronglan har selskapet han leder vært i kontakt med Equinor flere ganger for å vise sin interesse.

– Den dagen dem har interesse, så står vi klar til å jobbe i lag med dem. Gjøre studier i lag og komme med et tilbud. Det har vi signalisert, sier han.

– Har dere fått svar?

– Nei, men de har en søknad inne hos OED, så det er ikke så vanlig at man starter nye studier så lenge det er under behandling, sier Ronglan.

– Når kan et karbonfangstanlegg utenfor Hammerfest stå klart om man kaster seg rundt, mener du?

– I 2028. Da ser vi for oss at det tar ett år å bestemme seg, så skal det bygges og da bør vi ha strøm og CO₂ injeksjon i 2028, sier sivilingeniøren.

For dyrt

Equinor har tilbake i 2010 gjort studier av et fullskala CCS-anlegg, altså et anlegg for karbonfangst og lagring, på Melkøya.

Den gang kom de frem til at dette ble for komplekst og for dyrt.

Les også: Frp og Rødt: – Lar strømkundene ta regningen for å sminke klimaregnskapet

Pressetalsmann i Equinor, Gisle Ledel Johannessen, skriver i en e-post til NRK at tallene den gang viste at prislappen ville ligge på et sted mellom 4500 til 6000 kroner per tonn CO₂.

– Nye vurderinger gjort i 2018–19 og nå i 2023 bekrefter konklusjonene fra disse studiene, sier Johannessen.

Gisle Ledel Johannessen i Equinor vil ikke kommentere forslaget til Ocean-Power. Han sier at de forholder seg til søknaden som ligger inne hos OED. Foto: Arne Reidar Mortensen / Arne Reidar Mortensen

Han viser til flere faktorer som regnestykket er basert på:

Behov for ytterligere to LM6000 gassturbiner for å dekke CCS-anleggets energibehov, i tillegg til landkompresjon og havbunnskompresjon.

170 dagers nedstengning av anlegget.

Et stort arealbehov som ville kreve utvidelse av Melkøya.

Utilstrekkelig kapasitet i eksisterende CO₂ transport og lagringsinfrastruktur (rørledning og brønner).

For CCS fra turbinene må vi ha en ny rørledning og en ny CO2-injektor (bore ny brønn) og sjekke om reservoar vi injiserer i per i dag kan ta imot mer CO₂. Mest sannsynlig må vi sjekke andre reservoar.

Opp til myndighetene

Johannessen sier at dersom de skal vurdere å gå for karbonfangst og lagring, så må det skje som følge av en ny myndighetsbeslutning.

Han mener videre et slikt prosjekt vil ta 7–8 år fra oppstart til drift og at det ikke er gunstig med tanke på miljøutslippene.

Johannessen vil ikke kommentere forslaget til Ronglan i Ocean Power. Ei heller prislappen og anslått byggetid fra den kanten.

– Vi har levert planer for hvordan de best kan utvikle hjørnesteinsbedriften Hammerfest LNG for fortsatt verdiskapning i tiår fremover. Dette er planer som myndighetene nå skal ta stilling til, sier han.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Arbeiderpartiet til denne saken uten å ha lyktes.