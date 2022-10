Dette vet vi om den spionmistenkte mannen

Mannen i 30-årene har selv opplyst at han er en brasiliansk statsborger, som kom til Norge for å jobbe ulønnet for UiT Norges arktiske universitet.

Han hadde ikke familie her, og bodde i en leid bolig i Tromsø.

Mannen ble pågrepet på vei til jobb.

PST mener mannen er en såkalt «illegalist». Det vil si en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Universitetet ble informert etter pågripelsen fant sted.

Her, utenfor Senter for fredsstudier ved UiT Norges arktiske universitet ble mannen pågrepet. Foto: Rune N. Andreassen

Studerte i Canada

Mannen skal ha tatt en bachelorgrad i statsvitenskap med fokus på internasjonale relasjoner ved Centre for Military, Security and Strategic Studies i Canada.

Mannen ble nevnt i et innlegg på universitetets facebooksider i forbindelse med at de fullførte ulike universitetsgrader.

Han hevder også å ha en mastergrad fra samme land.

NRK har kontaktet biblioteket ved universitetet i Calgary på jakt etter masteroppgaven. De har ikke funnet den.

«It seems that he attended course-based master program which does not require written thesis.», skriver de i en e-post til NRK.

Mannen hadde en profil på Linkedin, som nå er fjernet. Der var det ingen opplysninger om hva han har gjort eller hvor han har gått på skole før han begynte på universitetet i Canada.

Høsten 2021 kom han på et forskeroppdrag til Tromsø. Ifølge Aftenposten fikk mannen et forskningsstipend knyttet til UiT Norges arktiske universitet.

I 2020 ble universitetet utsatt for et hackerangrep. Hackere angrep e-posten til nordområde-forskere ved Universitetet i Tromsø i 2020.

Basert på opplysninger erfarer NRK at Russland stod bak.

En av dem som ble hacket var hun som skulle bli mentoren til mannen.

Les også: Mistenkt russisk spion gripen i Tromsø

Interessert i nordområdene

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhetsstudier og prosjektleder for «The Grey Zone», sier han kom til dem etter anbefalinger fra kollegaer i Canada.

– Han fikk mye skryt da jeg sjekket referanser.

Han uttrykte en interesse for den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord, sier Gjørv.

Mentoren føler seg lurt og misbrukt, og sier hun er sjokkert etter pågripelsen.

– Her er en kar som vi trodde vi ble kjent med siden han kom i desember i fjor. Vi har ikke hatt noen grunn til å mistenke han for noe som helst, sier Gjørv til NRK tirsdag ettermiddag.

Hun beskriver han som en stille og litt sjenert mann, som var ikke delte mye informasjon om seg selv.

– Vi skal drive med internasjonalt samarbeid, det er viktig. Kanskje viktigere enn noen gang, og kanskje vi må tenke litt på at det nå er tydelig at forskningsmiljøet er mer sårbart, sier Marcela Douglas. Hun er leder for Senter for Fredsstudier. Foto: UiT

Leder for Senter for Fredsstudier, Marcela Douglas, sier mannen snakket om hvor glad han var i Nord-Norge og i snø.

– Han snakket om at han likte det mye mer enn varme. Han var veldig tilpasningsdyktig, hadde alltid mye humor. Og så var han veldig nysgjerrig. Han kom til oss her i nord fordi han var opptatt av å forske på det arktiske rundt Barents, sier hun.

Da nyheten kom om at han var pågrepet, satt hun og kollegaene igjen med mange spørsmål.

– Vi sitter nå og fordøyer alt. Det er en som har vært hos oss i snart ett år, som har vært vår kollega, vært med på det sosiale, vi har spist lunsj sammen.

Motsetter seg fengsling

Ifølge avgjørelsen til tingretten sendte Justis- og beredskapsdepartementet et varsel om mannen 20. oktober, der de skrev at han var en «trussel mot grunnleggende nasjonale interesser».

Mannen i 30-årene ble tirsdag internert for fire uker, i påvente av å bli sendt ut av landet.

PST mener mannen egentlig er en russisk statsborger på oppdrag for Russland.

Mannens advokat, Thomas Hansen sier hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– I korte trekk kan jeg si at han motsetter seg fengslingen, og er uenig i grunnlaget for den. Jeg har fått svært lite konkret informasjon om saken foreløpig.

Tirsdag kveld er ikke mannen i Tromsø. Til Nordlys sier mannens forsvarer at han sendt sørover til Trandum leir.