Spionsiktet var på studietur til Tyskland med lokalt Arbeiderparti­-lag

Studieturen skjedde i 2023 og omfattet en hel gruppe fra partilaget.

Også den norske statsborgeren som i dag ble varetektsfengselet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter til fordel for Kina, deltok. Mannen nekter straffskyld.

NRK er ikke kjent med om turen til Tyskland er en del av siktelsen mot mannen.

NRK får opplyst at partilaget nå jobber med å gjennomgå programmet for turen, og hvilken informasjon som ble gitt underveis.

Alle foredragene på turen var ugraderte, og det var ingen krav om sikkerhetsklarering av deltakerne.

– Kan skape et bilde han ikke skulle hatt

Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti, der mannen har vært aktiv i et lag, sier de nå håndterer saken.

SKAL HÅNDTERE: Fylkeslagsleder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti sier saken er alvorlig. Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er alvorlig og det er viktig at politiet etterforsker og kommer til bunns i dette. Vi har ikke hatt kontakt med politiet om dette og det et det heller ingen grunn til. Så må vårt lokallag håndtere dette på en ryddig måte.

Jacobsen sier de ikke er kjent med at det fremkom hemmelig eller gradert informasjon på studieturen.

– Men vi vet jo at det er jo fra ulike andre saker er informasjon som blir gitt som i seg selv ikke er gradert, som kan fylle ut et bilde som i seg selv kan bidra til at dette skapes en helhet som man ikke burde hatt.

– Men temaet var norsk-tysk forsvarssamarbeid i en tid der Norge skal kjøpe ubåter av Tyskland. Det høres jo ut som noe som kan være av interesse for en etterretningsvirksomhet?

– Jeg skjønner at det kan leses sånn. Men jeg har som sagt ikke kjennskap til programmet eller hvem som foreleste. Jeg forstår at det spørsmålet kan bli reist.

– Tyskland er viktig

Både sikkerhetspolitikk og kjøp av våpenmateriell er interessant mellom Norge og Tyskland nå, tror Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole. Foto: Ingvild Vik

– Det er veldig viktig å vite mer om Tyskland spesielt, som den store staten i Europa med en historisk forsvarssatsing, og gitt krigen i Ukraina, sier hovedlærer Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole til NRK.

Røseth understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke kjenner programmet for reisen.

Han mener likevel det kan fremkomme informasjon på en slik tur som kan ha interesse for en fremmed stat.

– Det sikkerhetspolitiske er en dimensjon, og så er det materiell og våpenplattformer som er en annen dimensjon. Begge dimensjonene vil være av interesse, sier Røseth.

Tyskland har etter Russlands angrep på Ukraina blitt en av Norges viktigste europeiske forsvarspartnere.

Regjeringen har flere ganger de siste årene utvidet samarbeidet, både når det gjelder anskaffelser og politisk og militær kontakt.

I den nylig vedtatte langtidsplanen for forsvaret ønsker regjeringen å bestille 5 nye ubåter fra Tyskland, med opsjon på en sjette.

Vokst opp i Oslo

Den siktede mannen i 30-årene er født i Norge og er vokst opp i Oslo.

Han har utenlandsk familie- og slektsbakgrunn, men ikke fra Kina.

Mannen har også engasjert seg i ulike andre fora for sikkerhetspolitikk over tid.

Blant annet var mannen i en periode for nesten ti år siden styremedlem i et lokallag for en organisasjon som arbeider med debatt og kunnskapsdeling knyttet til sikkerhetspolitikk.

Han har også tidligere skrevet leserinnlegg og gjesteartikler i ulike publikasjoner knyttet til slike tema.

Mannen har over lang tid vist interesse for internasjonale tema og internasjonal politikk.

I Norge har mannen studert internasjonale studier og tatt en bachelorgrad innen temaet.

Senere utvidet han studiene med en master fra et universitet i utlandet.

I senere år har mannen tatt en doktorgrad innen internasjonal politikk ved et universitet i Kina.