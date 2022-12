Den spionsiktede mannen som ble pågrepet ved Universitetet i Tromsø i oktober varetektsfengsles i fire nye uker med brev- og besøksforbud.

Oslo tingrett mener det ikke er et uforholdsmessig inngrep, og at videre fengsling er tilstrekkelig begrunnet.

Retten viser til sakens alvor og faren for bevisforspillelse.

Politiet har begrunnet bevisforspillelsesfaren med at etterforskningen fortsatt er i en tidlig og sårbar fase.

Trolig en godt trent etterretningsoperatør

I politiets begrunnelse trekker de frem at de trolig står ovenfor en utdannet og godt trent etterretningsoperatør.

De antar at mannen trolig har et støtteapparat som kan bistå han i å forspille bevis.

Politiet har tatt beslag i om lag 30 databærende enheter. Flere av disse skal være undersøkt, men det gjenstår fortsatt en del jobb med å få samlet inn alt av bevismateriale.

Samtidig trekker politiet fram at enkelte bevis kan være lagret i skybaserte tjenester, via kontoer de så langt ikke er kjent med at siktede har benyttet.

Flere vitneavhør gjenstår

Det skal også gjenstå flere vitneavhør. Politiet regner med at dette vil ta en del tid, fordi de trolig vil måtte innhentes via rettsanmodninger.

PST opplyser til NRK at etterforskningen fortsatt pågår, men at de per i dag ikke har noen ny informasjon å komme med.

Mannens advokat, Marijana Lozic, bekrefter til NRK at han så langt ikke har latt seg avhøre av politiet.

Utover det sier hun at hennes klient ikke ønsker å kommentere fengslingsforlengelsen.