Ukjent Facebook-profil avslører: Spionsiktede bygget opp falsk ID i Malaysia

Sakte og sikkert mener PST den spionsiktede Mikhail Mikusjin har bygget seg opp en troverdig identitet som akademiker med interesse for Arktis og nordområder. Hvordan gikk han fram?

Nå kan NRK fortelle mer av historien om hvordan russiske Mikhail Mikusjin, født 19. august 1978 ble til brasilianske Jose Assis Giammaria. Ifølge det norske folkeregisteret er sistnevntes fødselsdato 20 november 1984.

En gammel Facebook-profil

Det er svært få spor av Giammaria på åpne søkemotorer på nett. Han har tilsynelatende ikke hatt kontoer på populære plattformer som Facebook, Instagram og Twitter.

En kollega av Mikusjin har tidligere beskrevet til avisa The Guardian hvordan den spionsiktede mannen var «ekstremt» opptatt av å beskytte privatlivet sitt. Han skal ha sagt at han var motstander av sosiale medier.

– Han ville ikke engang bruke WhatsApp, og ville bare snakke på Telegram, sa kollegaen til avisa.

Men nå har NRK funnet den gamle Facebook-profilen til Giammaria. Profilen er helt tom, men ved å finne en gammel Facebook-venn av Giammaria, har NRK lyktes med å se flere innlegg der Giammaria hadde blitt tagget.

I disse innleggene ligger mye spennende informasjon, og også flere bilder av Mikhail Mikusjin.

Fra denne Facebook-profilen peker flere spor mot Malaysia, landet i Sør-Kina havet som eksperter mener er et yndet sted for hemmelige tjenester verden over.

Hovedlærer i etterretning på Forsvarets stabsskole, Tom Røseth, sier til NRK at Malaysia er et kjent land for hemmelige tjenester.

– Malaysia kan være attraktivt fordi det er et lett og trygt operasjonsområde for å bli kvalifisert i og trene seg opp med en dekk-identitet. Landet har også mange med internasjonal bakgrunn boende der, sier Røseth til NRK.

Venn med student i Malaysia

Mikhail Mikusjin ble ifølge gravenettverket Bellingcat uteksaminert fra GRUs spionskole i 2006. GRU er Russlands militære etterretning, og er kjent for å blant annet utdanne spioner som kan operere som illegale i andre land. Samme år som han gikk ut fra denne skolen fikk han statsborgerskap i Brasil, ved å hevde at han hadde en brasiliansk mor, ifølge det russiske gravenettverket Insider.

Tre år etter at Mikusjin var ferdig på spionskolen, finner NRK de første digitale sporene av Mikusjins nye liv.

Innleggene kan vise hvordan han bygde opp sin nye identitet som Jose Giammaria i Malaysia.

I august 2009 begynner en student å tagge Giammaria i innlegg på Facebook. Studenten som sier han er født i Iran er på dette tidspunktet bosatt i Malaysia.

Ifølge mannens egen Linkedin-profil studerte han ved Taylor’s University for å kvalifisere seg til å komme inn på et kanadisk universitet.

Formålet til dette universitetet i Malaysia er å gjøre studentene kvalifisert til internasjonale toppuniversitet, blant annet i Canada.

Digital ansiktsgjenkjenning

Senere samme år legger studenten i Malaysia ut et bilde av ham og «Jose».

NRK har brukt ansiktsgjenkjenningsprogramvare fra Amazon for å bekrefte at bildet faktisk er av Mikusjin.

NRK har brukt digital ansiktsgjenkjenning, for å sannsynliggjøre at mannen til venstre på bildet er Mikhail Mikusjin. Bildet er geolokalisert til Malaysia, og er fra 2009. NRK har funnet bildet på en gammel Facebook-profil som tilhørte navnet han brukte i Norge, Jose Assis Giammaria. Mannen til høyre er kanadisk-iransk student i Malaysia, og en venn med Jose Giammaria på Facebook. Foto: Skjermdump / Aws Amazon

Delingen på Facebook er ikke merket med hvor bildet er tatt, men NRKs undersøkelser peker mot at bildet er tatt i Malaysia. På bildet sees deler av menyer fra baren der personene sitter. Et av arkene kunngjør at det er tilbud med priser fra RM13,90. RM er forkortelsen for myntenheten i Malaysia – ringgit.

Marcela Aranibar Douglas, leder for senter for fredsstudier,(CPS) ved Universitetet i Tromsø. Foto: UIT

NRK spør Universitetet i Tromsø om det står noe på Jose Giammarias CV om Malaysia.

Marcela Aranibar Douglas, leder for senter for fredsstudier,(CPS), tar fram hans CV. Der går det fram at han har gått ved Taylor University College, i 2011, ifølge Douglas.

– Jeg snakket også med han om dette før han ble arrestert, og han bekreftet at han hadde studert i Malaysia. Han snakket om landet som et fint sted å være, sier Douglas. Hun sier dette ikke var noe han prøvde å legge skjul på.

NRK har kontaktet Taylor’s University for å spørre om de kan bekrefte at Mikusjin har studert der, men universitetet har til nå ikke har svart på NRKs henvendelse.

NRK vet ikke når Mikhali Mikusjin flyttet til Malaysia.

På CV-en til Jose Giammaria står det at han gikk på Taylors University i Malaysia. Foto: Taylors University

Nye bilder i 2014

«Jose Giammaria» blir jevnlig tagget av kameraten på Facebook. Henvisningene fra kameraten virker å blant annet knytte seg til felles diskusjoner der «Jose Giammaria» kan ha deltatt, men kommentarene fra profilen til «Giammaria» virker i dag å være slettet.

Så i 2014 dukker et nytt bilde av mannen opp. Her er «Jose» avbildet samme med flere andre på en restaurant.

På dette tidspunktet var «Jose» student i Canada, men det kan virke som han har reist til Malaysia for å besøke sine gamle venner.

NRKs undersøkelser kan tyde på at dette andre bildet er tatt på den populære restauranten «Asia Café» i Malaysia. Restauranten lå ikke langt unna Taylor’s University i Kuala Lumpur.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med den iranske studenten som tagget Jose Giammaria i flere innlegg, men han har så langt ikke svart.

Dette bildet er tatt på en restaurant i Malaysia i 2014. Da var Mikhail Mikusjin student i Canada. han kan ha vært tilbake i Malaysia for å møte gamle venner. Foto: Privat / Facebook

– Malaysia er et trygt område å operere i

NRK har gitt etterretningsekspert Tom Røseth innblikk i vår research.

Han mener det er en sannsynlig teori at Mikhail Mikusjin har reist til Malaysia, for å kvalifisere seg til studier i Canada, og for å bruke Malaysia som en del av starten på sin karriere som illegal. Det vil si å bygge opp en troverdig identitet før han reiser til Canada.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets Stabsskole. Foto: Forsvaret

– Malaysia er et trygt område å operere i. I tillegg har landet gode relasjoner til Canada. Landet har også greie relasjoner til Russland. Og Brasil, som Mikusjin også har brukt som del av sin identitetsoppbygging, har gode forbindelser til Malaysia. Så Malaysia er et godt sted å starte for en slik operasjon som det kan synes som Russland har satt i gang her, sier Røseth.

Mikhail Mikusjins advokat Marijana Lozic ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger, eller uttalelsene til Tom Røseth. Hennes klient erkjenner ikke straffskyld.

En tom facebook-profil med et rart navn

Etter Malaysia, flyttet Mikhail Mikusjin til Canada i 2011, ifølge en Linkedin-profil. Han tok en bachelorgrad i statsvitenskap med fokus på internasjonale relasjoner ved Centre for Military, Security and Strategic Studies i Canada.

Universitet i Calgary har opplyst at han også har tatt en master der. Det bekrefter universitetet overfor allmennkringkasteren i Canada, CBC. Han skal ha fullført masteren høsten 2018.

Men innimellom var han ifølge Insider flere ganger i Russland, der han etterlot seg digitale spor, blant annet etter å ha leid en elektrisk sparkesykkel. Gravenettverket Bellingcat har også sjekket Mikusjins registrerte adresser i Russland, og funnet han registrert på et boligkompleks som er forbeholdt offiserer fra den russiske militære etterretningen, GRU.

I fjor høst kom Mikhail Mikusjin til Universitet i Tromsø, fra Canada.

I dag er det bare smuler igjen etter Facebook-profilen «Jose Giammaria». På et ukjent tidspunkt tømte noen profilen.

I dag er profilen døpt om med et anonymt norsk-klingende navn, men NRK ser koblingene fra de gamle taggene på kameratens Facebook.

PST ønsker ikke å kommentere hva de kjenner til når det gjelder den siktedes mannens bakgrunn.

– PST har nettopp startet en etterforskning som vil bli svært omfattende. Bakgrunnen til siktede vil være noe etterforskningen vil søke å finne svar på, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NRK.

Han opplyser at PST er i gang med vitneavhør og gjennomgang av beslag, og siktede er varetektsfengslet i fire uker.

– Bevisforspillelsesfaren er en av grunnene til at vi ikke kan gi ytterligere detaljer om etterforskningen, sier Hugubakken.