– Det er 18 stykker fra samme avdeling som er smittet.

Det sier talsperson for Hæren Eirik Skomedal. To av soldatene er fortsatt i Setermoen leir i Bardu i Indre Troms.

De øvrige 16 er nå i permisjon hjemme på Vestlandet, Østlandet og i Midt-Norge.

Det var mandag forrige uke at den første soldaten testet positivt, etter å ha reist hjem for påskeferie.

I løpet av påsken er det gjennomført testing av samtlige nærkontakter. Testresultatene har vist at til sammen 18 fra samme avdeling er smittet.

– Mange av dem er definert som nærkontakter. De har hatt et eller annet med hverandre å gjøre. Flere av dem har testet seg fordi det var noen positive tilfeller i avdelingen. Det er slik de har fått bekreftet at de selv også er smittet.

Skomedal sier et smittesporingsteam i leiren følger opp utbruddet.

En av teoriene er at smitten stammer fra et utbrudd i leiren, mer enn tre uker tilbake i tid.

Talsperson for Hæren, Eirik Skomedal, sier påskens utbrudd kan stamme fra et utbrudd i leiren i starten av mars. Foto: Trygve Grønning / NRK

Tror smitten kan stamme fra leiren

I starten av mars testet to soldater positivt, etter å ha vært hjemme på perm. De tilhører samme avdeling som dem som har blitt smittet den siste uken.

Skomeldal sier det ble gjennomført omfattende testing med negativt resultat.

– Det er en teori at dette er et tilfelle som har hatt brukt lang tid før det har slått ut. Man har sett enkelte tilfeller av dette i Norge, der det har gått mer enn 20 dager før smitten har slått ut.

Han understreker at alle vernepliktige og ansatte må følge de nasjonale retningslinjene når de reiser på ferie. I leiren vil det være strenge rutiner når de fleste returnerer fra permisjon i løpet av denne uken.

Det inkluderer påbud om bruk av munnbind der de er tettere på medsoldater enn to meter.

Tidligere har ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, oppfordra til permnekt for soldater.

Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal, frykter det muterte viruset. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Venter 1200 soldater

– Fra nå av og de neste 14 dagene er vi veldig spent. De neste ukene vil være avgjørende for smitteutviklingen hos oss, sier Heimdal.

Han sier han ikke er spesielt bekymret for at det pågående utbruddet skal komme ut i sivilsamfunnet.

– Hadde de ikke reist på permisjon, ville vi hatt 18 tilfeller å håndtere på Setermoen. Slik det har blitt får vi hjelp fra deres hjemkommuner.

Men han er bekymret for at antallet nærkontakter skal stige.

– Det er om lag 1200 som har reist ut av regionen for påskeferie og som nå kommer tilbake. Jeg er bekymret for at omfanget av nærkontakter skal bli så stort at man ikke klarer å isolere alle.

Han viser til at erfaringer kommunen, Forsvaret og FHI har gjort seg.

– Det kan vise seg å være vanskelig med de kasernene vi har.

Han håper derfor alle ved Setermoen leir vil være ekstra forsiktig de neste ukene.

Talsperson for Hæren, Eirik Skomedal sier de har god erfaring med å håndtere utbrudd, både fra indre Troms og fra leire på Østlandet.

– Vi har unngått at det har smittet ut i lokalsamfunnene der leirene er, og er trygg på at smitte som oppstår etter påske skal bli håndtert på samme måte. Vi var forberedt på dette når vi valgte å gjennomføre påskepermisjon for alle vernepliktige.

– Har dere tatt en kalkulert risiko ved å gjennomføre permisjoner i påsken?

– Det kan man kanskje si. Vi har tidligere hatt perioder med reisenekt. Vernepliktige og ansatte i Hæren har som mange andre tatt sin del av byrden denne perioden. Det var derfor viktig for oss å gjennomføre permisjonen, sier Skomedal.