Måndag fekk ein soldat heime på permisjon påvist koronasmitte. Personen hadde då vore heime på perm i to dagar. Utover veka har fleire personar heime på påskeferie fått påvist covid-19.

Laurdag har ytterlegare to soldatar fått påvist smitte.

– No er 16 stykke smitta, to av desse er i leir, og 14 er heime på permisjon. Det er vanskeleg og eg vil ikkje spekulere i om det kan bli større, men det ser vi ikkje bort ifrå, seier talsperson for Hæren, Eirik Skomedal.

Talsperson for Hæren, Eirik Skomedal. Foto: Trygve Grønning / NRK

Skomedal hadde ikkje tilgang til informasjon om kor mange, eller kva kommunar som er påverka av utbrotet, då NRK snakka med han, men det er snakk om fleire kommunar.

Han har heller ikkje oversikt over kor mange som er i karantene.

Opphavet til smitten er foreløpig ukjent. Dette er første smittetilfelle i leiren sidan midten av februar.

– Vi har nok ikkje sett slutten på det, men er trygge på at rutinane vi har, og at smittesporingsarbeidet vi gjer saman med kommunen vil gi oss kontroll, seier Skomedal.

Hæren samarbeider no med kommunane der dei smitta er, kommuneoverlegen i Bardu og FHI.

Tidlegare har ordførar i Bardu, Toralf Heimdal, oppfordra til permnekt for soldatar.

– Vi har tidlegare hatt periodar der dei ikkje har fått reist heim, og berre strengt nødvendige reiser har vore gjennomført. No i påska var det viktig å få folk heim, og få eit avbrekk i tenesta, seier Skomedal.