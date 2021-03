Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

18 personer er i karantene etter at to vernepliktige testa positivt for korona i Setermoen leir i Indre Troms forrige uke.

Over 60 soldater er testa, og det gjenstår å få svar på rundt ti prøver, opplyser smittevernlegen.

– Det er vernepliktige som er tilbake fra perm, og det er ikke uventa. Vi forventer flere tilfeller, sier smittevernlege Vidar Bjørnås.

Han forteller at de har god kontroll på situasjonen. Smittesporingen er nå begrensa til en kohort på 20 personer.

Likevel mener ordføreren i Bardu at soldatene bør nektes å reise på permisjon.

Mener permnekt bør innføres

Det første smittetilfellet i militærleiren ble bekrefta fredag forrige uke. Personen hadde vært i en annen kommune på perm. Mandag ble enda en person bekrefta smitta med korona. Dette var en nærkontakt av det første smittetilfellet.

– Nå er smittesituasjonen i landet dramatisk. Derfor mener jeg at Forsvaret bør inndra perm og stoppe pendlerreiser, sier Toralf Heimdal, ordfører i Bardu kommune.

Ordføreren understreker at det er gode smittevernregler i leiren. Soldatene skal for eksempel ikke gå på butikken de første ti dagene etter at de har kommet hjem fra perm.

Derfor er han heller ikke bekymra for at smitten skal spres ut til samfunnet med det nåværende smitteutbruddet.

– Jeg er ikke bekymra for de to tilfellene i Setermoen leir nå. Men om utbruddet blir større er ikke det bra. Hvis viruset som nå er påvist viser seg å være en mutert variant, kan det bli en vanskelig situasjon, sier ordføreren.

Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal, frykter det muterte viruset. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Vil ikke nekte perm nå

Forsvaret har smittevernregler som bestemmes i råd med kommunens smittevernlege og er i tråd med de nasjonale tiltakene. Lokale reiserestriksjoner i kommunen vil dermed ikke påvirke soldatene.

Derfor mener ordføreren at Forsvaret bør vurdere å bruke forsvarsloven paragraf 20 for å stoppe pendlerreiser og permisjon. Den sier at Forsvaret kan gjennomfører andre tiltak som er nødvendige for å forebygge smittsomme sykdommer.

Forsvaret har ved tidligere anledninger innført permnekt i perioder. Sist gang dette ble innført i Setermoen leir var i november. Da fikk ikke soldatene reise på permisjon på fire uker, eller ansatte pendle hjem.

Likevel er ikke dette noe som vurderes i forbindelse med det nåværende utbruddet, ifølge talsperson for Hæren, Eirik Skomedal.

– Det er for tidlig å si om vi vil vurdere permnekt nå. Vi følger med på de nasjonale smitteverntiltaka, og vil vurdere etter disse. Tidligere tiltak viser at dette kan være et aktuelt tiltak.

Talsperson i Hæren, Eirik Skomedal, mener de har gode rutiner for smittevern. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Ulik praksis for testing

Skomedal sier at de har gode rutiner for soldatene når de kommer tilbake fra permisjon.

– I en periode på 10 dager etter perm har de vernepliktige flere restriksjoner å følge. Blant annet skal de ikke oppholde seg i fellesareal der mange andre er.

Det er forskjellige rutiner på hvem som testes for korona når de kommer tilbake fra permisjon, ifølge Skomedal. Det er ikke krav om at alle som kommer tilbake fra perm skal teste seg. Noen leire gjør det, andre tester et mindre antall.

De to koronasmittede i leiren i Bardu testet seg først da de kom tilbake fra perm. De skal ha milde symptomer.

– Alle som reiser i permisjon, skal ha kontroll på nærkontakter. De skal forholde seg til nasjonale retningslinjer som alle andre, sier Skomedal.