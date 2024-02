Statens vegvesen sier det skal være snakk om fire-fem nye ras på riksvei 94 siden mandag kveld.

– Vi har fulgt med på uværet, særlig i Leirvika som har vært utsatt for ras tidligere i vinter. Jeg vil si at vurderingen om å stenge veien er riktig, sier byggeleder Lena Brox.

Veien ble først stengt mandag kveld etter et nytt ras i Leirvika. Dette er i det samme området hvor det har gått snøskred fire ganger tidligere siden nyttår.

Men natt til tirsdag har det også gått snøskred i Saragammen og Klinkastupet.

Statens vegvesen er tirsdag formiddag i gang med opprydningsarbeidet i Saragammen.

– Det er litt vanskeligere i Leirvika på grunn av sikten, sier Lena Brox.

Det er cirka én mil mellom ytterpunktene til rasene. Brox tør per nå ikke si om snøskredfaren vil vedvare fremover. Situasjonen er noe uoversiktlig på grunn av uværet.

– Det er en grei sannsynlighet for at det vil være stengt fremover. Men man kan kanskje holde veien åpent en stund på dagen, og heller se an når vinden øker på kvelden og natta. Da kan man kanskje heller gå over på kolonnekjøring, sier hun.

Ras rett forbi huset

Kristine H. Pedersen bor i den lille bygda Saragammen utenfor Hammerfest. Hun fikk seg en overraskelse tirsdag morgen.

– Samboeren kom og vekte meg og sa at det jeg ikke kom meg på jobb på grunn av dårlig vær, forteller Kristine.

De sjekket trafikkmeldingene og så at det hadde gått snøskred. Men hvor nært snøskredet var gått, var de overhodet ikke klar over.

– Og så ser jeg ut gjennom vinduet. Raset var gått mye nærmere enn vi trodde!

Oppkjørselen var borte og dekket av snømasser. Heldigvis var ikke garasjen tatt.

Kristine Pedersen oppdager snøskred like utenfor huset sitt i Saragammen Du trenger javascript for å se video. Kristine Pedersen oppdager snøskred like utenfor huset sitt i Saragammen

– Man begynner jo å tenke på hva som kunne skjedd om det kom enda nærmere. Det går gjennom hodet, forteller Kristine, og legger til:

– Og er det mer snø der oppe som ikke har blitt utløst?

– Vet hvor vi bor

At hun nok en gang er stengt ute fra byen Hammerfest, kommer ikke som en overraskelse.

– Det er jo frustrerende, men vi vet jo også hvor vi bor, og at det kan bli drittvær.

Pedersen jobber til vanlig i barnehage, men i dag blir hun sittende med administrative oppgaver på hjemmekontor.

– Det er jo ikke så mye å gjøre med det. Snøen kommer hvert år uansett. De holder på med å utbedre veien, det vet vi jo.

Kristine H. Pedersen blir sittende hjemme i Saragammen bak rasene i dag. Foto: Kristine H. Pedersen

Mer storm på vei

Når været klarner litt, vil Statens vegvesen se nærmere på punktene hvor skredene har gått, og se hvor mye snø som ligger igjen.

– Vurderes det å skyte ned i områdene med mye snø?

– Det er absolutt til vurdering. Men først må det vært både dagslys og vindforhold til å dra dit med helikopter, forteller Brox i vegvesenet.

Meteorologisk institutt melder om kraftige vindkast på 27–35 meter per sekund i Hammerfest-området fra og med onsdag. Det er også farevarsel for storm utsatte steder.

– Det kan bli liten storm utsatte steder på kysten, fra i kveld, forteller vakthavende meteorolog Patrick Stoll.

Onsdag vil vinden fortsette å øke, men Stoll kan berolige med at været blir ikke like kraftig som uværet som herjet for to uker siden.

– Vi har ute et vindkastvarsel på gult nivå, så det kan bli lokale kraftige vindkast i kyst- og fjordstrøkene.