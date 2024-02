Krever tunnel etter at veien har vært skredstengt fire ganger i år: – Det her kan vi ikke leve med

– Vi begynner å kjenne på en utålmodighet om at vi må få svar på hva som er planen med Rypefjordtunnelen, sier Jan Tore Kvalnes (Partiet Nord), varaordfører i Hammerfest.

All biltrafikk settes på vent når det er skredfare ved den eneste veien til og fra Hammerfest. Ved riksvei 94 går det skred flere ganger i året, også på sommerstid.

Så langt i år har riksveien vært stengt fire ganger på grunn av skred og skredfare.

– Det her kan vi ikke leve med, sier varaordføreren.

I slutten av januar måtte redningshelikopteret tas i bruk for å hente ut to pasienter og ambulansepersonell som hadde ventet i 12–13 timer i et skred sør for Hammerfest.

800 millioner kroner

Hammerfest kommune ønsker å få en høyere prioritering av tunnel i Nasjonal Transportplan, som fornyes i år.

– Noen må si at man vil tilføre Statens vegvesen de etterlyste midlene, for å kunne realisere Rypefjordtunnelen de nærmeste årene, sier Kvalnes.

Varaordfører i Hammerfest kommune, Jan Tore Kvalnes, etterlyser fortgang for tunnelplan på den rasutsatte strekningen til byen. Foto: Allan Klo / NRK

En tunnel vil koste nærmere 800 millioner kroner.

Hammerfest er en av Finnmarks viktigste industribyer, med mye biltrafikk knyttet til primærnæringene petroleum og fiskeri, samt ambulanser til og fra Vest-Finnmarks eneste sykehus.

Statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet sier han er godt kjent med utfordringene på riksvei 94 ved Hammerfest. Prosjektet Saragammen-Rypefjord innebærer å bygge en ny tunnel på deler av strekningen.

– Statens vegvesen har foreløpig ikke funnet midler til å starte opp og vil vurdere nærmere fremdrift i lys av NTP som legges frem til våren, sier Kalsås til NRK.

Trond Carlsen i Finnmarkssykehuset mener at beredskapen vil bli bedre med en tunnel. Foto: Allan Klo / NRK

Trond Carlsen, klinikksjef for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset, er klar på at veien inn til byen og sykehuset påvirkes av skred hver vinter.

– En tunnel vil berøre våre tjenester vesentlig, spesielt i form av at beredskapen blir bedre fordi vi kommer oss inn til sykehuset på en bedre måte.

Riksvei 94 er den eneste veien inn til Hammerfest. Siden nyttår har veien vært stengt fire ganger grunnet ras og rasfare.

– En skandale

Lederen for fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Odd Erling Mikalsen (Frp), mener myndighetene svikter sitt ansvar.

– Det er en skandale. Norge flyter over av milliarder, statsbudsjettet svulmer opp og offentlig sektor øker. Men livsviktige ting som å få folk til sykehus, og å få næringsmidler ut av en by, prioriteres ikke. Det er helt utrolig.

Mikalsen sier at de skal gjøre alt de kan for å realisere tunnelen.

– Her må alle som har sitt å si ta kontakt med sin stortingspolitiker og utøve et press. Det er det som gjør at vi får resultat.

Odd Erling Mikalsen mener det er en skandale at tunnelen ikke er høyere prioritert. Foto: Kristina Kalinina / NRK

De kommende ukene skal lokalpolitikerne i Hammerfest nok en gang forsøke å påvirke landets politiske ledelse til bevilge tunnelpenger når revidert statsbudsjett kommer til behandling i juni.

Kvalnes mener at god beredskap ikke er nok når det går skred.

– Det å være godt trimmet på beredskap fordi man gjør det ofte, det betyr kanskje at vi må gjøre noe med rotårsaken. Vi må få tunnelen på plass, sier varaordføreren i Hammerfest.