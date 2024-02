Med vind i orkan styrke røsket det godt i det lille huset til Harald Brøvig Hansen og samboer Oliver Dawe natt til tirsdag.

– Det var mye risting og bråk, og jeg våknet innimellom og lurte på om det var taket som gikk, sier Hansen.

35-åringen har sammen med samboer Oliver Dawe funnet sitt paradis, på den lille øya Ingøy i Måsøy kommune i Finnmark.

På 71 grader nord, ikke langt fra verdens nordligste fyr, Fruholmen fyr, klorer gjenreisningshuset seg fast. Særlig de siste dagene.

Stavanger aftenblad fortalte historien om øyboerne først.

Snøbyge på vei inn mot Ingøy. Foto: Privat

Fryktet at hunden skulle blåse på havet

Da NRK snakket med samboerparet hadde de rigget seg til med laptoper nede i første etasje i huset.

For sikkerhets skyld, i tilfelle tak og vinduer ryker, har de også satt feltsenger nede i kjelleren.

Samboerparets hund, Kim, har ikke fått lov å gå ut i frykt for at han skal bli blåst til sjøs.

– Så han har fått tilbud om å tisse inne, sier Hansen.

Hunden Kim er ute en tur. I natt måtte han pent være inne. Stormen raste godt på Ingøy. Foto: Privat

Spikret igjen vinduene

Med værvarsel på vei, som meteorologer ikke hadde sett maken til på flere år, tenkte samboerne på et tidlig tidspunkt at her var det best å være føre var.

– Da vi skjønte hvor ille det kom til å bli, fant vi ut at det var best å spikre igjen noen av vinduene, sier Hansen.

Ingøy har om lag 20 fastboende, men på sørsida av øya er det kun Harald og Oliver som holder hus. Foto: Allan Klo / NRK

Harald og samboer Oliver flyttet fra Oslo for tre år siden. Oliver er teaterregissør fra London. Han har etablert kunstnerresidensen The Field Station, mens Harald er daglig leder i energiselskapet Øygrid, som han selv har startet.

Da han kom til Ingøy fikk han raskt en ny forretningside. Nemlig å avlaste strømnettet med en liten vindturbin og et batteri, som løser problemer både for nettselskap, lokale bedrifter og lokalbefolkningen.

– Skal det bo folk på steder som dette, trenger man infrastruktur som sikrer strømforsyning, sier han.

Per i dag er de avhengig av dieselaggregat på øya.

Blåser opp igjen

Selv om det tirsdag er litt roligere vær, så har ikke samboerparet noen planer om å senke garden.

Natt til onsdag melder yr full storm ute på øya.

De har ikke vært ute av huset mer enn nødvendig det siste døgnet. En tur ut tirsdag formiddag måtte de, for å fortøye tilhenger en ekstra gang. Den hadde slitt seg.

– Det lå en del takpapp fra låven og takstein i hagen, men utover det var det ikke så ille som fryktet, sier Hansen om nattens herjinger.

Dersom taket flyr til sjøs kan samboerparet sove i feltsenger som de har flyttet ned i kjelleren. Foto: Privat

Det bor rundt 20 fastboende på øya, men akkurat på sørsiden er det kun Harald og Oliver som bor på vinteren. Butikken må de bruke snøskuter for å komme seg til.

– Vi skulle vært borte ved kaia der butikken ligger og hjulpet til med en del ting som har blitt ødelagt av stormen. Men akkurat nå er det best at vi ikke tar noen sjanser. Så vi holder oss hjemme, sier Hansen.

All fergetrafikk i Vest-Finnmark er innstilt tirsdag.

Ingøy i Finnmark ligger like vest for Nordkapp, ytterst i havgapet.

Bekymrede venner og slekt

Flere hus på øya har fått knust vinduene i stormen. Strømledninger har falt ned og kjettingen til flytebrygga har løsnet, forteller Hansen.

Han sier at de ikke er redde, men at andre nok er mer bekymret.

– Vi har fått en del meldinger fra venner og familie, som lurer på hvordan det går med oss, sier Hansen.

– Dere har oppsøkt det eksotiske, har det blitt i overkant eksotisk?

– Ja, litt i overkant eksotisk har det blitt, men vi vet at kan være mye vær her ute. Men vi liker å være nært naturen, sier 35-åringen.