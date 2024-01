Statens vegvesen meldte onsdag formiddag at veien inn til Hammerfest var åpen igjen for trafikk. Like etter kom et nytt ras gjennom Leirvika.

Raset skal ha gått over halve veien, men trafikken går nå som normalt.

Værutfordringer

Været i Hammerfest har skapt store utfordringer i flytrafikken.

Klinikksjef ved Hammerfest sykehus, Jørgen Nilsen, sier at pasienter ikke vil kunne fraktes med fly, og at det gjøres fortløpende vurderinger på om SAR Queen-helikopter kan tas i bruk.

Mindre skred onsdag formiddag i Leirvika i Hammerfest. Foto: Allan Klo / NRK

Mens veien har vært stengt, har Finnmarkssykehuset tatt i bruk ambulansebåter som hovedtransportmiddel.

Alene hjemme

Mellom rasene i Akkafjord har Lisa (11) og Lars (9) vært alene hjemme med hunden. Moren jobber som sykepleier i Hammerfest, og far er på jobbreise til Tyskland.

Raset skjedde bare noen kilometer fra huset til Lisa og Lars.

– Jeg ble jo litt redd, for jeg visste jo ikke om det gikk bra med dem, sier Lisa.

Mellom rasene I Akkarfjord bor Lisa (11) og Lars (9).

I natt sov Lisa og Lars hos naboen Lene. Ifølge Lisa var de syv personer der, og naboen serverte dem spagetti og pepperkaker.

Nå er de hjemme i eget hus. Her har 11-åringen tatt på seg ansvaret for lillebroren. Sammen har de raidet snacksskapene og spiser nå potetgull og spiller spill. De vet ikke når mamma og pappa kommer hjem.

– Jeg håper de kommer hjem så fort som mulig, sier Lisa.

Lisa og Lars venter på at veiene på Kvaløya åpner igjen, så mamma og pappa kan komme hjem. Foto: Privat / Privat

Flere mindre ras i området i forkant

Varaordfører i Hammerfest kommune, Jan Tore Kvalnes i Partiet Nord, mener at de hadde full kontroll på beredskapen på begge sider av raset.

Han legger til at det siste raset fra i natt ikke påvirket beredskapen.

– Det går større eller mindre ras, stort sett året gjennom, i Leirvikfloget. Sist jeg kjørte forbi der, lå det en stor stein ute i veibanen.

Kommunen ble informert om flere mindre ras i området, før det rundt 100 meter brede raset kom ned i går ettermiddag.

– Sånn kan vi ikke ha det. Vi må få en Rypefjordtunnel på plass, sier varaordføreren.

– Må smøre seg meg tålmodighet

– Dette er en pågående værhendelse siden mildværet er kommet. Folk må nok smøre seg med tålmodighet, sier trafikkoperatør Nyland

Hun anbefaler alle å sjekke vær-, føre- og trafikkmeldinger før de legger ut på kjøring.

Det er betydelig snøskredfare i Troms og Finnmark i dag.

Snøskredvarslinga har kategorisert forholdene til faregrad 3, der grad 5 er det mest alvorlige.

Taxi i Hammerfest innstilte i morgentimene onsdag taxier på grunn av kjøreforholdene. Klokka 10.30 gjenopptok de drift.

NRK ble informert om at Hammerfest sto uten brøytebiler – at disse var utestengt etter raset, og at kjøreforholdene i byen ikke var trygge. Kommunikasjonsrådgiver i kommunen, Eilert Sundt, sier dette ikke stemmer, og at brøytebiler er på plass.

Flere veistrekninger er stengt i Finnmark på grunn av skred.

NRK opplyser: Faren til Lisa og Lars, Tor Even Mathisen, har vært tidligere NRK-ansatt og jobbet som frilans for NRK.